Zapatero: La Unión Europea debe reconocer elecciones y dejar de apoyar sanciones de Trump contra Venezuela (+Video)

El expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero, quien se encuentra en Venezuela como veedor del proceso electoral de este 6 de diciembre, espera que el mismo sea «otro paso adelante y el principio del final de los peores momentos que ha vivido Venezuela». Indicó a la Unión Europea que el no querer reconocer las elecciones los va a llevar «al mayor absurdo que haya conocido la historia del derecho internacional (…): decir que en Venezuela no hay Parlamento, ni Presidente, ni Instituciones». Les pidió separarse «de la política de Trump hacia Venezuela», que ya no existe tras su derrota, y que rechacen «las sanciones que dañan a los ciudadanos, para intentar lograr el máximo acuerdo posible».

El político español expresó su satisfacción por este proceso electoral «tras dos años muy difíciles para Venezuela». Señaló que estas elecciones han de ser «la antesala de otros momentos en los que la recuperación económica, de la convivencia y de la institucionalidad sean el rumbo».

«Este 6 de diciembre es otro paso adelante y el principio del final de los peores momentos que ha vivido Venezuela, de un conflicto total. Es el principio del final de unas sanciones injustas e incomprensibles», dijo. «Sabemos, después de lo vivido en los últimos años, que no sirve ni la imposición ni la sanciones, sino sólo el diálogo, los votos, el encuentro, la convivencia y la deliberación democrática».

Zapatero: Unión Europea debe reconocer elecciones y dejar de apoyar medidas de Trump en Venezuela

Rodríguez Zapatero recordó su posición de «discrepancia radical con la estrategia de la administración Trump hacia Venezuela», en torno a las sanciones contra el país. «Era una estrategia que partía de errores graves, que tomó medidas injustas y ha fracasado en los resultados. Por ello debe empezar otra vía, otro proceso, y que este día sea el principio», dijo con contundencia.

«Ojalá hoy, después de la derrota del Presidente Trump y con él de toda la estrategia a Venezuela, sea el inicio de un nuevo camino«, enfatizó Zapatero. «Y ese nuevo camino, sólido, de bien, debe escribirse tachando el odio, tachando el desprecio y respetando a quienes decidieron participar».

Refiriéndose a los países que apoyaron a Estados Unidos en sus políticas de sanciones a Venezuela y de reconocimiento a Juan Guaidó, Zapatero señaló: «mañana debe haber una reflexión a fondo de todos los que, de una manera u otra, han seguido la político del Presidente Trump, porque esa política ya no existe. Hay que construir una iniciativa que tenga como prioridad esencial la recuperación económica y social de Venezuela».

Fue específico con el viejo continente: «Espero una reflexión serena y sosegada de la Unión Europea (UE): Su diplomacia se basa en la solución pacífica de los conflictos y el respeto a los procedimientos, y deseo que la UE haga una reflexión tras estas elecciones. Que se evalúe la política de las sanciones del Presidente Trump y la política del no reconocimiento, que nos puede llevar al mayor absurdo que haya conocido la historia del derecho internacional: si no se reconoce la Asamblea que hoy se elige, y la Asamblea Nacional que había ya no existe porque ya cumplió su mandato, y si no se reconoce al Presidente Maduro por la hipotética acusación de fraude de la elección de mayo de 2018, y el Presidente Guaidó era presidente por una Asamblea que ya no existe y, por tal, también termina ese hipotético reconocimiento, pues en fin… ¡al absurdo no se puede llegar de decir que en Venezuela no hay Parlamento, ni Presidente, ni Instituciones!», enfatizó.

En referencia a la Unión Europea, que ha manifestado que no reconocerá las elecciones legislativas de este domingo en Venezuela, Zapatero les instó a ellos y a quienes no quieren reconocer este proceso electoral a que «reflexionen, evalúen la lección de estos 2 años y apuesten por el futuro de este nuevo camino». «Tiene que haber una reflexión sobre cómo eso (el no reconocimiento de las elecciones) ayuda a Venezuela, a su gente, su economía», señaló después.

«Hay que comprometerse con Venezuela, y la mejor manera es estar aquí, hablar con todos».

Resaltó que en este proceso electoral hay más de 10 partidos de oposición «que decidieron ir a las elecciones fruto de todo el proceso vivido en la mesa de diálogo nacional, única referencia de diálogo que ha dado logros, permitiendo cambios en el Consejo Nacional Electoral (CNE), una nueva normativa y llegar hasta aquí». Sobre los partidos de oposición que decidieron no presentarse en las elecciones, «a ellos quiero decirles que el futuro debe ser la participación. Que reflexionen, que exijan y que en las nuevas convocatorias electorales que habrá los próximos años, se recupere ese proceso».

«Deseo, espero, que el posible no reconocimiento (de las elecciones) y sus consecuencias no supongan un desentenderse de los problemas serios que tienen las y los venezolanos», dijo. «No desentenderse es apostar por un cambio radical en lo que han supuesto las sanciones y sus consecuencias económicas para la gente de Venezuela. No desentenderse es tener una mirada equilibrada, objetiva, y convocar al diálogo. No desentenderse de Venezuela es excluir el extemismo, el fanatismo, el desprecio y el odio. Convocar siempre al encuentro, a la tolerancia, al respeto. No desentenderse de Venezuela es respetar a Venezuela, a los venezolanos».

Por las razones antes señaladas, Zapatero pidió a la Unión Europea «que se separe de la política de Trump hacia Venezuela. Que sea crítica con el gobierno de Maduro, exigente con las reglas democráticas, pero la UE debe ser equilibrada: rechazar sanciones que dañan a ciudadanos e intentar el máximo acuerdo posible».

«Los venezolanos se merecen un período distinto. Entre los errores propios y los errores de afuera, quien ha pagado todo esto es la gente noble de este pueblo, que necesita ya una nueva mirada de cercanía, de empatía».

También señaló que «demasiadas veces se habla mucho de Venezuela sin conocer a Venezuela. Demasiadas veces se juzga este sistema electoral sin conocer este sistema electoral».