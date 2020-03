Presidente Maduro llama a un diálogo nacional con la oposición para combatir pandemia

El Presidente venezolano, Nicolás Maduro, llamó a un diálogo nacional con sectores de la oposición, para afinar estrategias que permitan combatir la pandemia coronavirus (Covid-19) en el país, que ya registra 106 casos, de los cuales 15 se encuentran en fase de recuperación y tres de ellos en estado crítico. «Estoy dispuesto a reunirme con todos los sectores de la oposición, llegar a acuerdo con ellos, en función de los intereses del país (…) Nicolás Maduro como ciudadano de este país está listo para sentarse a hablar con toda la oposición, para el que quiera hablar, implementar acuerdos que favorezcan a nuestro pueblo. Estoy listo», expresó el jefe de Estado venezolano en un contacto telefónico en el programa Con el Mazo Dando, que transmite Venezolana de Televisión.



En este sentido, solicitó a la Nunciatura Apostólica a que se preste las instalaciones para un encuentro entre ambas partes, con el fin de buscar soluciones para frenar la expansión del virus.

«Todos lo que quieran sumar a una mesa nacional para la protección para la salud de Venezuela están invitados», recalcó el Mandatario Nacional.

Al respecto, invitó a sumarse a esta mesa a los derechistas Henrique Capriles Radonski, Henry Ramos Allup, Manuel Rosales, y a todos los dirigentes de estos sectores a sentarse en una mesa para preservar la salud ante la pandemia, que ya registra más de 400.000 casos a escala mundial.

“Si ustedes no me reconocen como Presidente no me importa, lo que me importa es que reconozcan la necesidad de proteger al pueblo y cesen la conspiradera y se levanten las sanciones contra los venezolanos”, puntualizó.

El presidente Maduro en reiteradas ocasiones ha convocado a un diálogo nacional con sectores de la derecha para llegar a consensos y acuerdos en pro de la estabilidad y la paz de la República.

Presidente Maduro, Diosdado Cabello y Jorge Rodríguez en Con El Mazo Dando, 25 de marzo de 2020