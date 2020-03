Lula defiende a Maduro: Cuestiona que Europa y EEUU hayan reconocido al «farsante» de Guaidó como presidente

El expresidente de Brasil Lula da Silva (2003-2011) ha defendido este miércoles al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y ha asegurado que «Europa y Estados Unidos no deberían haber reconocido a un farsante que se autoproclamó presidente», en relación al líder de la oposición Juan Guaidó, de quien ha dicho que «debería haber sido detenido».

Texto: Europa Press

«No es correcto porque si la moda se agarra a la democracia va a la basura, y cualquier impresentable se puede autoproclamar presidente», ha explicado Lula durante una entrevista concedida al portal de noticias brasileño Uol, que se ha publicado esta semana mientras él prosigue con su gira por Europa. «Quien está tomando la iniciativa de hablar es Maduro, no Guaidó», ha insistido Lula, para quien el líder opositor «hasta intentó forzar que los estadounidenses invadiesen Venezuela».

«Él debería estar preso y Maduro es tan democrático que no le detuvo cuando él se fue a Colombia a intentar instigar la invasión de Venezuela«, ha recalcado el expresidente brasileño.

Lula ha explicado que «en todos los países que no están bien» no se comete un golpe de Estado y ha denunciado que las sanciones y el bloqueo económico contra Venezuela «matan inocentes». A su vez, ha incidido en que el diálogo es la única salida posible a la crisis, pero uno en el que Maduro esté presente, pues «no tiene sentido establecer un acuerdo si no está en torno a una mesa de negociación con las personas que piensan a favor y al contrario».

De gira por Europa

Durante la entrevista, Lula también ha abordado la actual crisis migratoria en Europa y ha resaltado que se trata de «un asunto muy difícil para la izquierda y muy fácil para la derecha», pues apela, ha dicho, «a las pasiones nacionalistas a diferencia de la izquierda, que intenta explicar por qué es preciso dejar entrar» a los refugiados y migrantes que huyen de la guerra y de la pobreza de sus lugares de origen.

«La derecha es directa. No van a entrar porque nosotros queremos empleos para los italianos, para los suizos. Marginan al desgraciado del pobre, que a diferencia del capital no tiene pasaporte. El capital es libre para cruzar el Atlántico y los espacios aéreos sin que nadie le pida la documentación», ha añadido.

El expresidente de Brasil estuvo el martes en París, donde fue homenajeado y se le nombró ciudadano de honor de la capital francesa. En los próximos días, Lula seguirá su ruta por Europa visitando Alemania y Suiza.

No es la primera vez que Lula da Silva y Juan Guaidó se han enzarzado en un cruce de acusaciones. En noviembre del año pasado, el diputado opositor venezolano acusó de ser un «ladrón» al antiguo mandatario brasileño, después de que este celebrara la resistencia que Maduro y el pueblo venezolano estaban mostrando «para no entregarse al los caprichos del Gobierno estadounidense».

«Inventaron un candidato a presidente que no quiere disputar la presidencia, un tal Guaidó. Qué vergüenza sentí cuando todo el mundo reconoció a un golpista, el mundo entero derrotado y liderado por Trump desde Estados Unidos», dijo durante un acto del Partido de los Trabajadores (PT) en noviembre de 2019.

Guaidó, por su parte, respondió a Lula acusándole de «ladrón» y opinando que pese a estar libre, no era inocente. «Usted posiblemente volverá a prisión, mientras en Venezuela muy pronto habrá justicia y libertad», dijo.