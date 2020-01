La obra “Precarios” de la artista hondureña Alejandra Mejía Romero recorrerá varios museos del país durante 2020

La artista hondureña Alejandra Mejía Romero participa en la III Bienal del Sur. Pueblos en Resistencia con la obra “Precarios”. La muestra, que desde noviembre se exhibe en el Museo de Arte Moderno Jesús Soto en Ciudad Bolívar, recorrerá varios museos del país durante el año 2020.

Texto: Prensa Iartes

Con “Precarios” la creadora busca transmitir temas que reflejan la pérdida de identidad, la violencia como rutina de consumo en el ser humano, así como la lucha del ser y el existir en un ambiente hostil, a través de composiciones monocromas.

Es así como en las imágenes que están a la vista del público venezolano, los proyectiles de la guerra real por un lado se equiparan con las papas fritas de la guerra simbólica, y por otro son píldoras que buscan “curar” la enfermedad de la insurgencia.

Mejía Romero es reincidente en este encuentro de miradas antihegemónicas. En 2015 participó en la I Bienal del Sur. Pueblos en Resistencia en el espacio Diálogos de la Transformación con una obra digital.

A continuación compartimos una entrevista realizada a la artista a propósito de su participación en la tercera edición de este evento de las artes visuales.

¿Cuál fue su motivación para participar en la III Bienal del Sur: Pueblos en Resistencia?

“En Centroamérica hay una carencia de espacios para el apoyo de artistas emergentes. Sí los hay, pero son de difícil acceso en su mayoría. Otra motivación fue el carácter político de la bienal, ese retorno a la necesidad de hacer un tipo de arte que no solo llene un espacio vacío, sino que también le importe entrar en diálogo con la realidad en que vive, comunica y objeta al espectador. Digo retorno porque pareciera que se ha olvidado ese papel del arte como transformador de la cultura, como parte del proceso educativo que debería tener toda revolución, todo movimiento progresista”.

Cuéntenos sobre la obra que está exponiendo en la muestra

“El trabajo que estoy exponiendo en la bienal lleva por nombre Precarios. La serie viene de un proceso de trabajar la fotografía en blanco y negro por mucho tiempo. Desde lo formal tiene referencias con la pintura china tradicional. Son composiciones monocromas sobre fondo blanco, pero sobre todo vienen de una estilización de fotografías en blanco y negro.

En la serie abordo los temas de pérdida de la identidad, la violencia como una rutina de consumo, la in/capacidad de la naturaleza de adaptarse a la destrucción, al mismo tiempo la persistencia del ser y existir dentro de un entorno hostil”.

Háblenos brevemente sobre los temas que inspiran su trabajo artístico

“Me interesa mucho el tema de la violencia y su utilización por parte del sistema capitalista como demostración de poder, como extensión de su hegemonía, y el deterioro no solo humano sino también ecológico que este provoca.

Mi trabajo usualmente lo desarrollo en una serie de imágenes visuales, que yo llamo ´series de paisajes políticos´; con esto intento hacer reflexionar al espectador sobre las distintas formas que puede tomar la violencia y los distintos efectos que ésta puede llegar a tener en nuestra sociedad, en la naturaleza y en nuestra individualidad”.

¿Qué opina sobre el concepto de la Bienal del Sur. Pueblos en Resistencia y su intención de promover y difundir el arte como práctica antihegemónica?

“Actualmente la gran mayoría de espacios culturales promueven un tipo de arte que no comunica nada, que no le preocupa el diálogo con el espectador y mucho menos criticar el sistema económico y político en el que vivimos. Veo a la bienal como un espacio que se resiste a vaciar de contenido en el quehacer artístico; es como un medio de comunicación cuando se resiste a desinformar”.

¿Qué significa para usted estar exponiendo su trabajo artístico en Venezuela?

“En mi proceso personal ha sido de suma importancia, tener el apoyo de una institución que me asista en llevar mi trabajo a un público. Me gusta mucho el tono de la muestra no solo por su carácter político y su preocupación por activar el pensamiento crítico, sino también por el tipo de curaduría, que no intenta modificar mis trabajos en función de los intereses de un mercado capitalista, indiferente a la realidad, si no simplemente lo traslada a centros de discusión y estudio.

La manera en que presentan la muestra también me gusta mucho, es una bienal sin premios lo cual, desde mi punto de vista democratiza las obras expuestas, ante los ojos del espectador todas las obras son iguales, en todo caso es ella/él el que decide qué obras dentro de su realidad son más relevantes”.