Abrams: Gobierno de EEUU suministrará fondos en 2020 a la «Asamblea Nacional» de Guaidó y a medios de comunicación de oposición (+Video)

El representante especial del gobierno estadounidense para asuntos con Venezuela, Elliott Abrams, aseguró que en 2020 la administración Trump suministrará fondos para la Asamblea Nacional que supuestamente dirige el diputado Juan Guaidó, así como para medios de comunicación que Estados Unidos denomina «prensa libre» y para «las fuerzas de la libertad» de la oposición venezolana. Así lo informó en una rueda de prensa este 6 de enero.

Interrogado por una periodista sobre las «ayudas» que el gobierno estadounidense daría a las «fuerzas de la libertad», Abrams recordó que el Congreso estadounidense ha aprobado «una buena cantidad de dinero para ayudar a la oposición democrática en Venezuela». Señaló que «estamos pensando en las formas de usar esos fondos, y tratar de hacer que otros países también den apoyo político, diplomático y financiero a las fuerzas de la libertad en Venezuela».

«Tenemos algunos fondos que podemos usar para la Asamblea Nacional, así que hay una variedad de cosas», admitió el vocero estadounidense.

Abrams no quiso responder a la periodista sobre la cantidad de dinero que se estaría suministrando a la oposición venezolana, pero dijo que «tenemos un acuerdo con el ‘gobierno legítimo’ de Venezuela, un acuerdo de desarrollo, y estamos autorizados para hacer cosas para ayudar, por ejemplo, a la prensa libre de Venezuela, para que sigan transmitiendo y sigan publicando«.

Señaló que los fondos se están suministrando a través de la USAID (Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional) y a través de la Oficina de Democracia y Derechos Humanos del Departamento de Estado.

El vocero del gobierno estadounidense también anunció que incrementarán las sanciones personales y económicas para «traer aún más presión sobre el régimen».

Previamente en su rueda de prensa, Abrams felicitó a Juan Guaidó por supuestamente haber sido reelecto presidente de la Asamblea Nacional el pasado 5 de enero, en una controvertida sesión realizada en la sede del diario opositor El Nacional, de la cual se ha denunciado que participaron diputados inhabilitados, diputados suplentes no juramentados y diputados que votaron a distancia, valiéndose de una modificación al reglamento interno de orden y debates que fue anulada por el Tribunal Supremo de Justicia por violar la Constitución.

El 5 de enero, fue elegido Luis Parra como presidente de la junta directiva de la Asamblea Nacional, en una sesión que Guaidó no admitió como válida porque no se permitió el ingreso al Palacio Federal Legislativo de un conjunto de diputados que estaban inhabilitados o que eran suplentes no juramentados. Parra, diputado opositor del partido Primero Justicia, fue elegido el 5 de enero como presidente del Parlamento venezolano con los votos del bloque opositor «Rebelión de las Regiones» (formado por diputados de partidos opositores que han tenido discrepancias con Guaidó), así como por el Bloque de la Patria, formado por los partidos que apoyan al Presidente venezolano, Nicolás Maduro.

Críticas desde la oposición

La periodista Patricia Poleo, abierta opositora al gobierno de Maduro pero también crítica de Guaidó, admitió en una entrevista con Jaime Bayly realizada el mismo 6 de enero en Miami, Estados Unidos, que entre los diputados opositores «hay un gran resentimiento» debido a la forma como Juan Guaidó habría repartido los fondos entregados en 2019 por el gobierno de los Estados Unidos.

«Por cierto, hoy Elliott Abrams dio unas declaraciones diciendo que Estados Unidos ha dado dinero para la Asamblea Nacional, para su funcionamiento. ¿Dónde está ese dinero?», se preguntó Poleo en el programa «Bayly Show», que se transmite en Mega TV. Continuó: «Algunos diputados recibieron dinero. Otros diputados estaban resentidos porque a unos se les estaba dando 500 dólares semanales y a ellos se les estaba dando 100. Ese pleito estuvo durante los últimos meses en el tapete».

Poleo y Bayly reconocieron que Guaidó tiene «un presupuesto, una caja chica», que según el conductor del programa, ronda los 90 millones o 100 millones de dólares.

También admitió Poleo que muchos de los supuestos diputados que votaron por Juan Guaidó el pasado 5 de enero, eran diputados suplentes que no habían sido juramentados, y que hubo casos en los que los diputados principales votaron en la sesión que eligió a Luis Parra, mientras que sus suplentes votaron en la sesión que supuestamente eligió a Guaidó, algo totalmente irregular.