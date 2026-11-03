Misión Cultura encendió la fiesta navideña con parranda y tradición en la parroquia Altagracia

Con el repique de la parranda y el calor humano que caracteriza la identidad venezolana, la sede de la Misión Cultura, ubicada en la parroquia Altagracia de Caracas, dio la bienvenida a la época navideña en un encuentro cargado de arte, entusiasmo y fraternidad.

Texto y Fotos: Prensa Fundación Misión Cultura

La celebración se inició al mediodía con una comparsa musical a cargo del grupo Ensalada Musical, cuyo recorrido comenzó en el piso 12 del edificio y descendió hasta el lobby central. A su paso, las melodías tradicionales contagiaron de alegría a todo el personal de la institución, transformando los espacios cotidianos en un escenario de festejo compartido.

Durante la jornada, la viceministra de Cultura, Gabriela Simoza, ofreció unas emotivas palabras de apertura ante las trabajadoras y trabajadores, resaltando el valor de la unión y el optimismo. “La Navidad es una época hermosa. A pesar de haber sido un año difícil y complejo, estoy segura de que cerrará con buenas energías, la mejor vibra, el cariño y la alegría de nuestra gente”.

Simoza destacó el rol fundamental de los miembros de la institución en la preservación de las tradiciones del país: “Es propicio abrir estos espacios de encuentro para los trabajadores y trabajadoras de esta misión, quienes son el factor fundamental para la promoción de la cultura en el país. En nuestros hombros está procurar que en los territorios, estados y comunidades también se sienta la alegría de la Navidad”.

El ritmo gaitero tomó el protagonismo con la presentación de la agrupación La Gran Alianza, que puso a bailar a los asistentes al compás de los clásicos del repertorio festivo nacional.

El encuentro culminó con la bendición del pesebre por parte del reverendo David Daniel, quien elevó un mensaje de paz, unión y prosperidad para el equipo de Misión Cultura y para todo el pueblo venezolano.