Con gaitas y parrandas iniciaron la navidad en el Eje del Buen Vivir

Con la alegría de las parrandas y las gaitas, el domingo 1 de noviembre la música popular dio la bienvenida a la Navidad en Caracas, específicamente en el Eje del Buen Vivir de Bellas Artes, donde se encontraron las familias del sector y de San Agustín para compartir un momento especial en paz.

Texto: Últimas Noticias (Stiven Rodríguez Volcán / Fotos: David Venegas)

El encuentro, organizado por el Ministerio de Cultura a través de la Fundación Misión Cultura, también tuvo como motivo homenajear al timbalero Luis Quintero (padre), quien recibió de manos de Rosario Soto, viceministra de Fomento de la Economía Cultural, un reconocimiento por “su vasta trayectoria artística que supera las cuatro décadas de excelencia, consolidándolo como uno de los percusionistas más integrales del firmamento musical venezolano, gracias a su maestría en la ejecución de instrumentos y a su incansable labor pedagógica”, indicó en la lectura del texto.

El documento, firmado por Alejandro López, ministro de Cultura, también destaca a Quintero como “un baluarte y promotor permanente de nuestra identidad cultural”.

Los aplausos no se hicieron esperar, y el músico de San Agustín del Sur expresó que se siente orgulloso de haber formado a Luisito Quintero (hijo), un destacado percusionista que ha tocado con estrellas internacionales como Celia Cruz, Herbie Hancock, Eddie Palmieri y muchos otros. Expresó su satisfacción de fundar varias agrupaciones locales. “Esto no me lo esperaba”, dijo ante el público.

Música y cultura navideña

Tambor y Punto LB, agrupación que tocó un repertorio navideño, no se quedó en la tarima, sino que caminó entre la gente para contagiar la magia de la parranda venezolana.

Igualmente, los músicos se acercaron a Quintero para homenajearlo con su música. Johnny Acosta, integrante del grupo, destacó que es fundamental visibilizar y reconocer en vida a los cultores y cultoras de larga trayectoria para que su labor nunca se olvide.

La agrupación Guataca Gaitera logró que el público se levantara y coreara famosas canciones de la gaita de furro y tambora. El repertorio estuvo integrado por temas como Aquel zuliano, El barrio de mis andanzas, entre otras canciones.

Carlos Machado Villanueva, director del grupo, manifestó que la música es felicidad y mueve las fibras de todas las personas sin importar su tendencia o creencia, impulsando a actuar con amor y paz.