Este domingo el Museo de Ciencias recibe la navidad al ritmo de la Orquesta Afrovenezolana del 23 de Enero 🗓

El Museo de Ciencias, ubicado en la entrada del Parque Los Caobos en Caracas, extendió una invitación para celebrar el inicio de la Navidad el próximo domingo primero de noviembre.

Texto: AVN

La actividad se realizará a las 3:00 de la tarde en la sede del recinto museístico y contará con la presentación musical de la Orquesta Afrovenezolana del 23 de Enero.

La agrupación se encargará de interpretar música y ritmos con cánticos navideños criollos y sonidos de las raíces venezolanas, señala el Museo de Ciencias en una publicación a través de su cuenta en Instagram.

El Museo de Ciencias abrió nuevamente sus puertas el pasado viernes para mostrar la biodiversidad, paleontología y ciencia del país en nueve salas totalmente listas para ser exploradas por el público.