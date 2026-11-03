Rendirán homenaje a Luis Antonio Bigott en el Eje del Buen Vivir 🗓

Como parte de las actividades para conmemorar el 88.° aniversario del nacimiento del educador Luis Antonio Bigott, este viernes 6 de noviembre se realizará en la Pérgola, ubicada en el Eje del Buen Vivir de Bellas Artes, el conversatorio “Luis Bigott en la candela: educador, investigador, agitador militante”.



Texto: Prensa Centro para la Descolonización

La cita, pautada para las 9:00 de la mañana, contará con las ponencias de algunos de sus discípulos, entre ellos Aracelis García, Maury Márquez, Wilmer López y Luisana Colomine Rincones, de cuya pluma se extrae el nombre de la actividad como resultado de una entrevista realizada al investigador y docente, titulada: “La UBV tiene que meterse en la candela para construir el poder popular”.

Este acto de homenaje a quien fue más allá de la palabra para emprender la investigación y la acción militante es organizado por varias instituciones vinculadas al quehacer cultural, entre las que destaca el Centro Internacional de Estudios para la Descolonización Luis Antonio Bigott, conjuntamente con la Fundación Red de Arte, ambos adscritos al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, y Corazón Artesano.

Luis Antonio Bigott rompió con la visión eurocéntrica y tradicional que reducía la artesanía a un simple pasatiempo o mercancía decorativa. Despedazó la visión occidentalizada del arte y reivindicó la labor del artesano, a quien consideraba como “el sujeto histórico de transformación social indispensable en el proceso descolonizador de la cultura”.

De acuerdo con la biografía escrita por Juan Haro, Bigott nació en Tucupita el 7 de noviembre de 1938 en la goleta La Mano de Dios, en un caño del río Orinoco. A los 15 años se trasladó a Caracas con su madre. Estudió en la escuela rural de El Mácaro, en el Instituto Pedagógico de Caracas y en la Universidad Central de Venezuela (UCV). Desde joven estuvo involucrado en la política y militó en partidos de izquierda.

Fue profesor en la UCV, donde fundó la Asociación de Estudiantes de la Escuela de Educación, y en la Universidad del Zulia (LUZ), además de desempeñarse como profesor invitado en instituciones internacionales como la Universidad Complutense de Madrid, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos de Lima, la Universidad Autónoma de Santo Domingo, la Universidad Nacional de Colombia y la Universidad de Buenos Aires.

Asimismo, participó en la creación de la Asociación de Educadores de Latinoamérica y el Caribe (Aelac) en 1990 en La Habana, Cuba. Fue creador de los Estudios Universitarios Supervisados de la UCV, de la Red de Arte y de la Red de Afrodescendientes, y fundó el Centro de Estudios Afroamericanos Miguel Acosta Saignes de la UCV. También ejerció funciones como vicerrector académico de la Universidad Bolivariana de Venezuela (UBV).