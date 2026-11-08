10° Encuentro de Saberes, Sonidos y Sabores comenzó con gaita de tambora, gaita perijanera, chimbangles, aguinaldos y parrandas

El Instituto de las Artes Escénicas y Musicales (IAEM), ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Cultura (MPPC), dio inicio al 10.° Encuentro de Saberes, Sonidos y Sabores bajo el lema “Entre cantos y parrandas”, dedicado a la promoción de manifestaciones propias de la época navideña.

Prensa IAEM

La programación inició el martes 3 de noviembre con una clase abierta teórico-práctica de percusión de gaitas y chimbangles, dictada por los facilitadores Rolando Canónico y Raúl Paiva. La actividad contó con la participación de integrantes de la comuna Camejo, el consejo comunal Cacique Guaicaipuro y vecinos de la parroquia El Valle, en Caracas, quienes adquirieron conocimientos básicos sobre las ejecuciones de la gaita de furro y la gaita de tambora mediante una experiencia directa con los instrumentos.

El miércoles 4 se realizó el taller “Baila mi gaita”, centrado en la enseñanza de los pasos básicos y las figuras de la gaita perijanera y la gaita de tambora. La jornada estuvo a cargo de la facilitadora Thaís García, quien ofreció herramientas de danza a 12 niños y niñas de la comuna Camejo en una dinámica orientada a difundir las expresiones tradicionales del estado Zulia.

Para cerrar la primera semana de este encuentro, el jueves 5 los espacios abiertos de las Torres del Centro Simón Bolívar acogieron la presentación de la agrupación de música y danza Tradiciones de Venezuela. La agrupación ofreció un repertorio dedicado a la gaita de tambora, la gaita perijanera, los aguinaldos y las parrandas tradicionales.

Las actividades continuarán desarrollándose los días martes, miércoles y jueves a partir de las 4:00 p. m. en los espacios abiertos del MPPC.