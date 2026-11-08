10° Encuentro de Saberes, Sonidos y Sabores comenzó con gaita de tambora, gaita perijanera, chimbangles, aguinaldos y parrandas

 • 0 Comentarios

El Instituto de las Artes Escénicas y Musicales (IAEM), ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Cultura (MPPC), dio inicio al 10.° Encuentro de Saberes, Sonidos y Sabores bajo el lema “Entre cantos y parrandas”, dedicado a la promoción de manifestaciones propias de la época navideña.

  

Prensa IAEM

La programación inició el martes 3 de noviembre con una clase abierta teórico-práctica de percusión de gaitas y chimbangles, dictada por los facilitadores Rolando Canónico y Raúl Paiva. La actividad contó con la participación de integrantes de la comuna Camejo, el consejo comunal Cacique Guaicaipuro y vecinos de la parroquia El Valle, en Caracas, quienes adquirieron conocimientos básicos sobre las ejecuciones de la gaita de furro y la gaita de tambora mediante una experiencia directa con los instrumentos.

El miércoles 4 se realizó el taller “Baila mi gaita”, centrado en la enseñanza de los pasos básicos y las figuras de la gaita perijanera y la gaita de tambora. La jornada estuvo a cargo de la facilitadora Thaís García, quien ofreció herramientas de danza a 12 niños y niñas de la comuna Camejo en una dinámica orientada a difundir las expresiones tradicionales del estado Zulia.

Para cerrar la primera semana de este encuentro, el jueves 5 los espacios abiertos de las Torres del Centro Simón Bolívar acogieron la presentación de la agrupación de música y danza Tradiciones de Venezuela. La agrupación ofreció un repertorio dedicado a la gaita de tambora, la gaita perijanera, los aguinaldos y las parrandas tradicionales.

Las actividades continuarán desarrollándose los días martes, miércoles y jueves a partir de las 4:00 p. m. en los espacios abiertos del MPPC.

El IAEM inició la segunda edición del Ciclo de Actualización Profesional 2026

El IAEM inició la segunda edición del Ciclo de Actualización Profesional 2026

noviembre 8, 2026
Misión Cultura encendió la fiesta navideña con parranda y tradición en la parroquia Altagracia

Misión Cultura encendió la fiesta navideña con parranda y tradición en la parroquia Altagracia

noviembre 3, 2026
Casa del Artista dio la bienvenida a la Navidad con un mensaje de unión, gratitud y alegría

Casa del Artista dio la bienvenida a la Navidad con un mensaje de unión, gratitud y alegría

noviembre 3, 2026
Con parranda tradicional y concierto el Ministerio para la Cultura dio la bienvenida a la navidad

Con parranda tradicional y concierto el Ministerio para la Cultura dio la bienvenida a la navidad

noviembre 2, 2026
El Museo de Ciencias inauguró la temporada navideña con la música de la Orquesta Afrovenezolana Otilio Galíndez

El Museo de Ciencias inauguró la temporada navideña con la música de la Orquesta Afrovenezolana Otilio Galíndez

noviembre 2, 2026
Venezuela encendió la Navidad 2026 (+Fotos)

Venezuela encendió la Navidad 2026 (+Fotos)

noviembre 2, 2026
Con gaitas y parrandas iniciaron la navidad en el Eje del Buen Vivir

Con gaitas y parrandas iniciaron la navidad en el Eje del Buen Vivir

noviembre 2, 2026
La navidad llega con el concierto Venezuela Renace Fest este domingo

La navidad llega con el concierto "Venezuela Renace Fest" este domingo

octubre 31, 2026
Este domingo el Museo de Ciencias recibe la navidad al ritmo de la Orquesta Afrovenezolana del 23 de Enero

Este domingo el Museo de Ciencias recibe la navidad al ritmo de la Orquesta Afrovenezolana del 23 de Enero

octubre 31, 2026
guest

0 Comentarios