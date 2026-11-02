El Museo de Ciencias inauguró la temporada navideña con la música de la Orquesta Afrovenezolana Otilio Galíndez



El Museo de Ciencias (MUCI), ubicado en la entrada del Parque Los Caobos en Caracas, dio la bienvenida a la Navidad el domingo 1 de noviembre con una presentación de la Orquesta Afrovenezolana Otilio Galíndez, perteneciente al núcleo de la Parroquia 23 de Enero de El Sistema . El evento, que comenzó a las 3:00 de la tarde, incluyó la bendición del pesebre instalado en el recinto y un repertorio de parrandas y aguinaldos tradicionales venezolanos.

Texto: Alba CIudad (Jorge Pinillos) / Prensa FMN-Medios Nacionales / Fotos: Prensa FMN

La agrupación interpretó piezas como “Córrela, córrela”, “Ramito”, “El festín” y un popurrí de la agrupación Maracaibo 15, con el objetivo de enaltecer las raíces culturales criollas ante el público que acudió al museo para darle la bienvenida a la temporada decembrina, tal como lo decretó el Ejecutivo Nacional.

Autoridades presentes y el valor de la tradición

Al concierto asistió la viceministra de Fomento de la Economía Cultural, Rosario Soto, quien destacó el carácter integrador del evento: “Estas actividades nos hacen sentir en familia porque esto es una tradición (…) Iniciar estas festividades con el ritmo que nos impregna la orquesta Afro Venezolana Otilio Galíndez, sin duda, nos hace recordar lo que es ser venezolanos”.

Por su parte, Ingrid Briceño, jefa especialista de educación del museo, expresó su satisfacción por la receptividad de la actividad y recordó que, si bien el MUCI estuvo cerrado un tiempo debido al doblete sísmico del 24 de junio, la institución mantuvo su labor con actividades en los campamentos y propuestas culturales para todo tipo de edades. “Nos llena de satisfacción que más de un centenar de personas se dieran cita en cada una de nuestras actividades”, afirmó.

Contexto de la agrupación y la tradición navideña

La Orquesta Afrovenezolana Otilio Galíndez forma parte del Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela, y su repertorio se distingue por abordar géneros de diversas regiones del país, desde tambores afrovenezolanos hasta parrandas y aguinaldos . Su nombre rinde homenaje a Otilio Galíndez, compositor venezolano cuya obra, como “Luna Decembrina”, captura la esencia de la parranda navideña, según ha señalado el musicólogo Ignacio Barreto.

La Navidad en Venezuela es una festividad profundamente comunitaria, en la que la parranda —grupos de vecinos que recorren las calles cantando aguinaldos— ocupa un lugar central. La presentación en el MUCI se inscribe en esa tradición, con la particularidad de ocupar un espacio museístico para convocar a la ciudadanía al encuentro y la celebración.

El Museo de Ciencias extendió una invitación al público para mantenerse atento a sus plataformas digitales, donde informará sobre las próximas actividades programadas para el disfrute de la población venezolana durante la temporada navideña.