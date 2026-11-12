Realizarán megaconcierto navideño en San Agustín el Día de la Chinita 🗓

Este 18 de noviembre, San Agustín celebra el Día de La Chinita botando la casa por la ventana: ocho agrupaciones gaiteras, danza en vivo y una década de tradición se mudan por primera vez a la emblemática Plazoleta de Marín para recibir a la Navidad, desde las 5:00 PM, con entrada libre.

Texto: Nota de prensa

Caracas ya huele a fiesta decembrina y la parroquia musical y cultural de Caracas no se va a quedar atrás. Este miércoles 18 de noviembre, en pleno Día de La Chinita, San Agustín del Sur le da la bienvenida formal a la Navidad con una fiesta de fe y espiritualidad: La Coronación de la Virgen de La Chiquinquirá, y para homenajearla un verdadero trabuco gaitero que se presentará desde las 5:00 de la tarde.

El evento, una tradición que arriba a su décimo aniversario gracias a la organización de La Coordinadora “La Calle es de los Niños”, viene renovado y con casa nueva: por primera vez la rumba gaitera se traslada a los espacios abiertos de la Plazoleta de Marín, justo detrás del Teatro Alameda.

El cartel promete pura candela con la participación de ocho agrupaciones de gaita y un cuerpo de baile: Fórmula La Familia, Gaiteros del Boulevard, Los Repentistas, Seguimos Gaiteando, Los Gaiteros de Paicosa, Gaitas Son Relevo, CastiGaitas, VTG Show y Danzas La Nueva Dimensión.

Jesús “Paicosa” Guzmán, organizador y motor de esta iniciativa, expresó: “Este año vamos por todo lo alto; después de diez años de realización de este homenaje a Nuestra Señora de Chiquinquirá, este concierto que ha ido creciendo año tras año, ya pedía un espacio más amplio para su realización. Por eso este año el escenario será la Plazoleta de Marín para que San Agustín y toda la ciudad de Caracas reciban a la Chinita y a la Navidad con un conciertazo, con la mejor gaita en vivo”.

La cita cuenta con el respaldo de aliados como Alcaldía de Caracas, Panadería Dulce Mar, Polar Pilsen, Vnet y Salseritos. La invitación queda abierta para toda Caracas a partir de las 5:00 PM, con entrada libre para celebrar la tradición al mejor estilo caraqueño.