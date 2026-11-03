Casa del Artista dio la bienvenida a la Navidad con un mensaje de unión, gratitud y alegría

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Con motivo del inicio de la temporada decembrina, la Fundación Casa del Artista reafirmó su compromiso con el talento nacional y el bienestar de quienes forman parte de esta afecta institución.

  

Fuente: Prensa Fundación Casa del Artista

El presidente de la fundación, Henrys Silva, compartió un mensaje fraterno dirigido a los trabajadores y creadores de Venezuela, en el que destacó que el esfuerzo diario del personal es el verdadero motor de la organización. Asimismo, extendió este reconocimiento a todo el gremio artístico nacional, incluyendo a actores, músicos, bailarines y cultores.

En el marco de esta celebración —y como parte de las actividades culturales orientadas al esparcimiento y bienestar del talento humano— los espacios de la Casa del Artista se llenaron de ritmo y tradición con la presentación especial de la agrupación “Parranderos de Aquí”.

Los asistentes disfrutaron de un animado repertorio que recorrió desde los tradicionales aguinaldos y parrandas hasta memorables boleros. Entre los temas interpretados que contagiaron de entusiasmo la plazoleta y áreas comunes destacaron “Tun tun”, “Fuego al cañón”, “Oh ,luna”, “Niño lindo”, “Córrela”, “La matica” y “El cocuy que alumbra”, además de un tributo especial a la música clásica popular.

Trabajadores y creadores compartieron la jornada entre aplausos, baile y alegría, reafirmando que la institución continúa su consolidación como un espacio dinámico de encuentro para la cultura y la proyección de nuevos proyectos. Así, la Fundación Casa del Artista extendió sus mejores deseos de un feliz inicio de navidad a todos los hogares venezolanos.

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