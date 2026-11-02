Venezuela encendió la Navidad 2026 (+Fotos)

Este domingo, la presidenta de la República, Delcy Rodríguez, dio inicio formal a la temporada navideña desde el Paseo Los Próceres, en donde se llevaron a cabo varias actividades, entre ellas un gran concierto navideño en Los Próceres y el encendido de la Cruz del Waraira Repano, símbolo del inicio de las festividades en la ciudad de Caracas.

Texto: Últimas Noticias / Fotos: Últimas Noticias, AVN, Asamblea Nacional

Cabe recordar que el pasado 8 de octubre la mandataria decretó el inicio de la Navidad para el 1.º de noviembre. Acompañada del pueblo, así como de integrantes del Ejecutivo nacional, municipal y regional, la jefa de Estado hizo un recorrido durante el cual se observaron diferentes tarimas con grupos musicales que entonaban las piezas tradicionales.

Antes de encender la cruz, la jefa de Estado recordó que este año 2026, “Venezuela ha sido estremecida por momentos dolorosos, pero llegó el 1.º de noviembre y está todo el país encendiendo luces por la Navidad, pero lo más importante: el abrazo que nos vamos a dar”.

Asimismo, envió “un abrazo de acompañamiento, un abrazo para sanar heridas, un abrazo para encontrarnos con los amigos, con la familia”.

Recordó además que ayer sábado estuvieron entregando viviendas “a personas, familiares que perdieron seres queridos en el doblete sísmico, y allí les dijimos: este fin de año, esta Navidad, el abrazo en familia y el abrazo en amigos”.

Seguidamente, procedió a realizar el conteo regresivo para encender la Cruz del Waraira Repano, así como las del Paseo Los Próceres, que luce a partir de este domingo adornos navideños para que las familias puedan disfrutar durante el recorrido de los espacios.

Cabe destacar que desde tempranas horas de la tarde, el Paseo Los Próceres de Caracas, fue el primer escenario para el evento musical Venezuela Renace Fest. Bajo el lema “La Navidad nos une, la música nos mueve”, el festival recorrerá el país con conciertos gratuitos.

Su primera parada en Caracas se ofreció un variado cartel de artistas, entre los cuales destacan: Omar Enrique, Omar Acedo, Roberto Lugo, La Melodía Perfecta, Liz, Afro Criollo, Ciscoh, Juan Miguel, Gustavo Elis, Mery Tu Loba, Billos y Pimpum Party.

Jorge Rodríguez desde Ciudad Caribia: más nunca estarán solos

El presidente de la Asamblea Nacional y jefe Estado Mayor para la Creación de los Campamentos Transitorios, Jorge Rodríguez, llegó en horas de la noche a Ciudad Caribia acompañado de su familia. Allí fue recibido por el pueblo, que se acercó a agradecer las nuevas viviendas unifamiliares que habitan temporalmente.

“Queridos hermanos de La Guaira, este ha sido un año en el que hemos sufrido muchos dolores. Nada se compara con el dolor que ustedes sintieron y que todos sentimos el pasado 24 de junio. Pero viniendo hoy aquí, a estas casas que construyó la presidenta Delcy, miren, estas 656 casas donde ustedes están, vamos a hacer 3000. Vamos a construir 200 casas por semana para seguir trayendo a nuestras hermanas y a nuestros hermanos que todavía están en campamentos transitorios”, aseveró desde la tarima que fue dispuesta frente a la multitud.

Aseguró que volvió la esperanza y afirmó que quedó demostrado “que podemos levantarnos sobre el dolor y que podemos pensar que, como viene el tiempo de la Navidad, sea el tiempo del encuentro, del amor, de la solidaridad y de la generosidad”.

Agregó a los residentes del campamento provisorio: “Nunca más van a estar solos. Yo quiero decirles que nunca más dejaremos de acompañarlos, y no solamente en estas casas unifamiliares transitorias, sino que de aquí se van para su casa definitiva. Una señora me dijo por allá: ‘No, si yo me quiero quedar aquí’. No, usted no se puede quedar aquí, usted se va a su casa definitiva. Hay gente que se quiere quedar, pero es mejor que podamos construir casas que sean más perdurables y que ustedes puedan ir haciendo crecer en el tiempo a medida que la familia vaya creciendo”, subrayó.

El presidente del Parlamento agradeció “por tanta fuerza, por tanta resistencia, por tanto amor y porque la alegría siempre vence. Vamos a darnos un abrazo de aquí hasta el 31 de diciembre; que sea una Navidad de encuentro, que sea una Navidad de búsqueda de la felicidad, porque lo lograremos. Vamos hacia la felicidad y hacia la prosperidad que ustedes se merecen, y que se merecen sus hijas y sus hijos”.

Seguidamente, a la cuenta de tres, exclamó: “¡Música! ¡Feliz Navidad, Caracas, La Guaira!”.

Caracas brilla

En un recorrido realizado por Últimas Noticias por las principales plazas de la ciudad, se puede apreciar el trabajo realizado por la Alcaldía de Caracas y el Goibierno de Caracas para alegrar las navidades de los caraqueños y sus visitantes. Bienvenida pues, la Navidad a Caracas! Veamos las gráficas:

Los Próceres

Plaza Bolívar de Caracas

Plaza de La Juventud