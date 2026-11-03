Orquesta Filarmónica Nacional participó a casa llena en el II Ciclo Orquestal de Caracas

Con éxito total en la convocatoria, la Orquesta Filarmónica Nacional de Venezuela (OFN) marcó su participación en el 2.° Ciclo Orquestal de Caracas, evento que se realiza en la Sala José Félix Ribas del Teatro Teresa Carreño desde el 26 de septiembre hasta el 8 de noviembre del presente año.

Texto: Prensa Compañía Nacional de Música / Fotos: CNM, mejoradas con IA La jornada sinfónica se realizó el pasado domingo 1.° de noviembre y estuvo planteada como un homenaje a la vida, obra y legado del maestro Daniel Milano Mayora, con motivo del centenario de su nacimiento. La orquesta fue dirigida por su hijo, el maestro Jesús Eduardo Milano, quien contó con el acompañamiento de los maestros solistas Álvaro Lezama (violín), Daniel Luciano Milano (piano) y Hayram Domínguez (trombón).

El evento se inició a casa llena con una obra del compositor europeo Jean Sibelius: “Finlandia, Opus 26” (1899), pieza representativa del repertorio sinfónico universal. Seguidamente, las partituras del maestro Daniel Milano Mayora fueron ejecutadas con rigurosidad, iniciando con el “Poema Sinfónico El Ávila” (1967). Tras un breve receso, se interpretaron las obras “Romanza para Violín y Orquesta” y “El Caraqueño”, ambas en calidad de estreno mundial.

Posterior a un regalo musical ofrecido al piano por el maestro Daniel Ignacio Milano, la segunda parte concluyó con una suite de obras nacionalistas interpretada por la orquesta junto al solista al trombón, el maestro Hayram Domínguez. Esta selección inició con el vals “Viajera del Río”, del compositor Manuel Yánez, seguido por el vals “De Conde a Principal”, del maestro Aldemaro Romero. La tercera pieza de la suite fue “El Pianista”, obra del homenajeado compositor, arreglista, músico y docente Daniel Milano Mayora, cerrando la velada sinfónica con “El Adiós”, pieza dedicada a la experiencia de la migración venezolana, compuesta por el maestro Ángel Briceño.

Esta cita con el arte y la música finalizará el próximo 8 de noviembre, habiendo reunido a las principales instituciones sinfónicas del país en un ciclo de nueve conciertos con repertorios académicos de alta exigencia que consolidan a Venezuela como un referente de talento artístico.