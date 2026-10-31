La navidad llega con el concierto “Venezuela Renace Fest” este domingo 🗓

La época más linda y alegre del año ya está aquí, y para darle la bienvenida por todo lo alto, este domingo 01 de noviembre el icónico Paseo Los Próceres de Caracas se vestirá de fiesta para recibir el gran concierto gratuito “Venezuela Renace Fest” para abrir la agenda de actividades en temporada navideña.

Texto: CiudadCCS

A partir de las 5 p. m., familias, amigos y visitantes están invitados a disfrutar de un encuentro musical inolvidable diseñado para celebrar la unión, la paz, la cultura y la tradición venezolana en un ambiente lleno de entusiasmo y esperanza.

El evento trae una variada y destacada cartelera de talentosos artistas nacionales e internacionales de diversos géneros musicales como Roberto Lugo, Liz, Afrocriollo, Omar Enrique, Ciscoh; Omar Acedo y La Melodía Perfecta, Juan Miguel, Gustavo Elis, Mery Tu Loba, Billo’s Caracas Boys y Pimpum Party.

La gran celebración busca promover el sano esparcimiento, la recreación y la convivencia ciudadana. Por ello, el acceso al “Venezuela Renace Fest” es completamente libre y gratuito, convirtiéndose en el plan perfecto para contagiarse de la magia y la alegría de la temporada navideña.

Este evento musical y cultural ha sido diseñado como un espacio de encuentro, recreación y sano esparcimiento para las familias venezolanas, impulsando la alegría, la paz y la identidad nacional a través del arte, ¡Ven con tu familia y amigos!