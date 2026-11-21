Editores, escritores, poetas, documentalistas y universitarios visitaron este sábado el espacio de Alba Ciudad en la 22da Feria Internacional del Libro de Venezuela, Filven 2026, que se realiza hasta este 23 de noviembre en la Galería de Arte Nacional y la Plaza de la Juventud en Caracas, Venezuela. Presentamos a continuación fotos y videos de las entrevistas a personalidades como el viceministro de comunicación Gustavo Villapol, editores como Jorge Linares o Nelson Araujo, escritores como Ernesto J. Navarro o Luis Darío Bernal Pinilla, entre muchos otros.
Entrevistas: Angie Vélez, Jorge Pinillos. Videos y fotos: Luigino Bracci Roa
- Véase también: Entrevistas el sábado 14 de noviembre | domingo 15 | lunes 16 | martes 17 | miércoles 18 | jueves 19 | viernes 20
Gustavo Villapol sobre su novela “Aurora” y libro sobre geopolítica digital
FILVEN 2026: Gustavo Villapol sobre su novela "Aurora" y su libro "Geopolítica Digital"
Ernesto J. Navarro presentó su novela “La Conejera”
FILVEN 2026: Ernesto J. Navarro sobre su novela "La conejera"
Luis Darío Bernal Pinilla presentó libro sobre Maradona: “Armando nación Driblando”
FILVEN 2026: Luis Darío Bernal Pinilla sobre libro "Armando nació driblando" dedicado a Maradona
Miguel Mendoza Barreto sobre estatuas, memoria y literatura
FILVEN 2026: Miguel Mendoza Barreto sobre estatuas, memoria y literatura
Fidel Flores, quien presentó libro “Piedra de aceite” de Ramón Ordaz
FILVEN 2026: Fidel Flores, escritor que presentó libro "Piedra de aceite" de Ramón Ordaz
Carlos Bolívar Díaz, documentalista sobre César Rengifo
FILVEN 2026: Carlos Bolívar Díaz, documentalista sobre César Rengifo
Eli Reyes de CiudadVLC, novedades editoriales
FILVEN 2026: Eli Reyes, Ciudad VLC, novedades editoriales
Pilín Galán de Revista Visor
FILVEN 2026: Pilín Galán de la Revista Visor, directorio de cine
Jorge Linares, Editorial J.L.
FILVEN 2026: Jorge Linares, representante de J.L. Editorial
Glendimar Arteaga, trueque de libros en stand de la UBV
FILVEN 2026: Glendimar Arteaga, trueque de libros en stand de la UBV
Jesús Mijares, estudiante del Instituto Confucio de la UBV
FILVEN 2026: Jesús Mijares, estudiante del Instituto Confucio de la UBV, aprendiendo chino
Katiuska Gianma, Fundación CIARA
FILVEN 2026: Katiuska Gianma, Fundación CIARA, asistencia a los productores agrarios
Daryl Montella, tarot y otros temas
FILVEN 2026: Daryl Montella, tarot y otros temas
Nelson Araujo, Editorial Arteterapia con propósito
FILVEN 2026: Nelson Araujo, Editorial Arteterapia con Propósito
Dalila Da Silva, Cámara Venezolana de Editores
FILVEN 2026: Dalila Da Silva, Cámara Venezolana de Editores
Erick Martínez Gómez, Director Ejecutivo del Centro Nacional de Investigación de Pesca y Acuicultura (Cenipa)
FILVEN 2026: Erick Martínez Gómez, pesca y acuicultura en la Feria del Libro
Jesús León y Fariella Porras sobre novedades de Biblioteca Ayacucho en la Filven
FILVEN 2026: Jesús León y Fariella Porras sobre novedades de Biblioteca Ayacucho
William Torrealma, homenaje a poeta mexicano Jaime Sabines
FILVEN 2026: William Torrealba sobre homenaje a Jaime Sabines, poeta mexicano