El ministro del Poder Popular para la Cultura, Alejandro López, realizó un balance de las políticas culturales impulsadas por el Estado venezolano durante su participación en el programa “Schémel Ahora”, transmitido por el canal de YouTube de LaIguana.TV.

Texto: Prensa MPPC / Foto mejorada con Gemini

En ese espacio, conducido por el analista político Óscar Schémel, López destacó los resultados de la recién concluida Feria Internacional del Libro de Venezuela (Filven), las medidas de apoyo al sector editorial y la próxima celebración del Congreso Nacional e Internacional de Historia en Mérida.

Exclusiva Ministro Alejandro López ¿Puede un libro competir con el algoritmo?

El titular de Cultura resaltó que la Filven superó las 100.000 visitas, contó con más de 600 actividades y la presentación de 185 novedades editoriales. Entre ellas, 86 títulos publicados por sellos del ministerio. Al respecto, señaló que el éxito de la feria reafirma la política de acceso masivo a la lectura frente a la inmediatez digital.

Consultado sobre la competencia con los algoritmos y la desinformación en redes sociales, el ministro sostuvo: “El algoritmo se apaga cuando no tenemos acceso a la tecnología, cuando no tenemos acceso a la conectividad. El libro permanece y es una herramienta que se puede visitar constantemente”.

Asimismo, valoró los tres anuncios realizados por la presidenta de la República, Delcy Rodríguez, durante la clausura de la feria para fortalecer la industria del libro: la agilización de los certificados Comex para importaciones editoriales, las exoneraciones en materia del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y un plan de apoyo a editoriales independientes e imprentas para la adquisición de papel.

“Estos anuncios de la presidenta vienen en buen momento, porque ya hay un sector reunido que, con la feria del libro, hemos demostrado el interés y la capacidad para echar para adelante con la industria”, afirmó.

Finalmente, el ministro extendió la invitación al Congreso Nacional e Internacional de Historia, que se celebrará en la ciudad de Mérida del 10 al 14 de diciembre bajo la convocatoria de la Red de Historia, Memoria y Patrimonio, concibiendo el encuentro como una fiesta cultural abierta más allá de los recintos académicos.

López se refirió a este congreso como un espacio de celebración de las raíces de nuestro país. “Nosotros creemos que la historia, así como el libro, es una gran fiesta cultural, es una gran excusa para poner en valor otras expresiones como el teatro, la literatura o la música”.