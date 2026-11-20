¡Este viernes 20 de noviembre continuaron las entrevistas a autores, editores y visitantes de la Feria Internacional del Libro de Venezuela, Filven 2026! Ana María Oviedo Palomares (Editorial Acirema), César Alvarado (Fondo Editorial del Ministerio de Ciencia y Tecnología), Víctor González Fornier (destacado historiador local de Lídice), Patricia Benfele (tallerista) y José Gregorio Cabello (presentador del libro “El derecho a la ternura” de Armando José Sequera, homenajeado en la Filven) son algunas de las personas entrevistadas. ¡Vamos a verlos!
Entrevistas: Angie Vélez, Oriana Chirinos, Aracelis García, Regina Michell, Luisa Ravelo, Fer Rondón
Fotos: Luigino Bracci Roa, Juan Cano
Ana María Oviedo Palomares sobre las novedades de Editorial Acirema
FILVEN 2026: Ana María Oviedo Palomares, Editorial Acirema
César Alvarado, director del Fondo Editorial del Ministerio de Ciencia y Tecnología
FILVEN 2026: César Alvarado, director del Fondo Editorial del Ministerio de Ciencia y Tecnología
Víctor González Fornier, historiador local de Lídice
FILVEN 2026: Víctor González Fornier, historiador local de Lídice
Henry Rojas Sánchez, investigador etno-histórico
FILVEN 2026: Henry Rojas Sánchez, investigador etno-histórico
Jesús León, coordinador de operaciones de la Biblioteca Ayacucho
FILVEN 2026: Jesús León, coordinador de operaciones de la Biblioteca Ayacucho
José Gregorio Cabello presentará libro “El derecho a la ternura” de Armando José Sequera
FILVEN 2026: José Gregorio Cabello presentará libro El derecho a la ternura de Armando José Sequera
Jhon Ferrer, estudiante del Instituto Confucio de la UBV, sobre las clases de idioma chino mandarín
FILVEN 2026: Jhon Ferrer, estudiante del Instituto Confucio de la UBV, idioma chino mandarín
Patricia Benfele, tallerista, poeta y expositora
FILVEN 2026: Patricia Benfele, tallerista, poeta y expositora, con Aracelis García
Soraya Borelly Patiño presenta libros sobre alfabeto ruso
FILVEN 2026: Soraya Borelly Patiño presenta libros sobre alfabeto ruso