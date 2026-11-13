Alba Ciudad inició transmisiones desde la Filven 2026

Como ha sido tradicional desde 2010, la emisora Alba Ciudad 96.3 FM transmitirá en vivo desde la Feria Internacional del Libro de Venezuela, realizando entrevistas a autores, editoriales y público asistente y cubriendo sus actividades por diez días. ¡Sintónizanos! Desde este 13 y hasta el 23 de noviembre por la 96.3 FM, por el audio en vivo de nuestra página web y por nuestras redes sociales en Instagram: @radioalbaciudad_ve y en X: @albaciudad.
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