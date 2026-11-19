

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, sostuvo este jueves un encuentro oficial con una delegación de alto nivel de la Federación de Rusia, con el objetivo de profundizar las relaciones diplomáticas y los mecanismos de cooperación internacional basados en el diálogo y el respeto mutuo.



Integrantes de la delegación

Por la parte rusa participaron el embajador de la Federación en Venezuela, Serguéi Melik-Bagdasárov; el representante especial del presidente ruso para la cooperación cultural internacional, Mijaíl Shvydkói; y el jefe del Departamento de Apoyo de Edición de Libros, Vladímir Grigoriev. Por Venezuela estuvo presente el vicepresidente sectorial de Comunicación y Cultura, Miguel Ángel Pérez Pirela.

Contexto: Rusia como país invitado de honor

La reunión se celebró en el marco de la 22.ª Feria Internacional del Libro de Venezuela (FILVEN), que se desarrolla del 13 al 23 de noviembre bajo el lema “Leer es Renacer” y que tiene a Rusia como país invitado de honor . Esta participación ha permitido a las autoridades de ambas naciones evaluar el alcance histórico de sus vínculos y ampliar los espacios de intercambio editorial y cultural.

La presencia rusa en la feria ha incluido presentaciones de libros, encuentros con escritores, talleres y clases abiertas de idioma ruso. El embajador Melik-Bagdasárov destacó que el objetivo es que los venezolanos descubran también la literatura rusa contemporánea, más allá de los clásicos conocidos . Asimismo, el representante especial Shvydkói recorrió el pabellón ruso acompañado por el ministro de Cultura, Alejandro López, en días previos al encuentro presidencial .

Una relación con profundidad histórica

Los lazos entre Caracas y Moscú se remontan a 1945, pero fue a partir del año 2000 cuando experimentaron un impulso estratégico, consolidándose en áreas como defensa, ciencia, tecnología y cooperación política en foros internacionales . La coincidencia de esta reunión con la FILVEN subraya la dimensión cultural de una alianza que ambas naciones describen como parte de su apuesta por un mundo multipolar.