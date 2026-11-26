Con la asistencia de autoridades nacionales y regionales, artistas y público carabobeño, este miércoles quedó inaugurado el 68.º Salón Arturo Michelena en los espacios del Museo de la Cultura de Carabobo, en Valencia, consolidando este recinto como un punto de encuentro para las artes plásticas y la creación contemporánea en el país.

Texto y fotos: Prensa MPPC

La actividad estuvo encabezada por el gobernador de la entidad, Rafael Lacava, y el ministro del Poder Popular para la Cultura, Alejandro López Rodríguez, acompañados por la presidenta del museo, Nancy de Lacava; la secretaria de Cultura, Nathaly Bustamante; cultores y artistas involucrados.

En su intervención el ministro del Poder Popular para la Cultura, Alejandro López, felicitó la realización de esta muestra, que reúne 363 obras, y destacó el papel de los espacios museísticos como refugios de identidad y formación para las nuevas generaciones.

Señaló: “Es un esfuerzo que abre las puertas a las nuevas generaciones, porque pone la venezolanidad en alto en un momento donde la patria, en pleno renacimiento, se ve reflejada en estas paredes, en esta creación”.

“En este momento en Venezuela hay mucha sed de venezolanidad, hay hambre de venezolanidad; queremos vernos en el cine, queremos escuchar nuestra música, queremos comer nuestras comidas hoy más que nunca”, agregó López, a la vez que subrayó que “todo museo es un espacio para la humanidad, para el encuentro, para la enseñanza”.

El gobernador Lacava detalló que casi mil treinta obras fueron analizadas por el jurado calificador para la selección de las creaciones artísticas exhibidas en el salón, que consideró un ejemplo del compromiso del Ejecutivo Nacional con el sector cultural.



“Nuestro gobierno, el gobierno de la presidenta Delcy Rodríguez, no solamente apuesta a la identidad nacional, a su cultura popular, a sus cultores, sino que hace grandes esfuerzos para que el arte sea o esté en el epicentro de todas las acciones que se toman en este país. El arte y la cultura son las que nos permiten trascender como sociedad. Y hablamos de literatura, poesía, pintura, escultura, música. Vean ustedes cuán rica es Venezuela en todos estos temas, en estos rubros, si lo queremos llamar de alguna manera, con sus exponentes”, enfatizó.

Por su parte, la presidenta del museo, Nancy de Lacava, recordó que la emblemática vitrina artística fue reactivada en 2023 tras permanecer más de 15 años cerrada. Además, precisó que entre las ediciones 65, 66 y 67 el museo ha recibido a más de 475.000 visitantes. “Sin cultura no ha existido una sociedad completa”, afirmó al agradecer la participación de los creadores plásticos que dan vida a la muestra.

Con esta inauguración, el 68.º Salón Arturo Michelena está listo para recibir al público como una de las principales referencias de la plástica venezolana, reafirmando la vigencia de las expresiones visuales y el acceso abierto a la cultura.