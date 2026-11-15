Entrevistas este sábado 14 de noviembre en los espacios de Alba Ciudad en Filven 2026 (+Video y fotos)

Este sábado 14 de noviembre, la emisora Alba Ciudad 96.3 FM inició sus transmisiones en la vigésimo segunda Feria Internacional del Libro de Venezuela, Filven 2026, que se realiza hasta el 23 de noviembre en la Galería de Arte Nacional y la Plaza de la Juventud en Caracas. Compartimos videos y fotos de las entrevistas.

Texto y fotos: Alba Ciudad (Luigino Bracci)

Ministro de Cultura resaltó novedades de la Filven

FILVEN 2026: Alejandro López, ministro de Cultura de Venezuela, entrevistado en Alba Ciudad 96.3 FM

El ministro de Cultura, Alejandro López, destacó en entrevista con Angie Vélez y Jorge Pinillos que en la Filven 2026 participan 16 editoriales internacionales de nueve países, entre ellos España, Argentina, México, Cuba y Colombia. Sumando las editoriales del Estado, las instituciones con propósito editorial y las editoriales nacionales totalizan 82 instituciones que participan en Filven, “que tienen al libro dentro de su política, dentro de su intención, dentro de sus propósitos y objetivos”.

“Es un logro importantísimo en el contexto que ha vivido Venezuela en 2026, que que nos reencontremos acá en Filven, que sea la gran fiesta cultural del país y con este lema tan hermoso de ‘Leer es renacer’. Hemos dicho en muchas ocasiones, a veces uno relee un libro y renace el libro y renace uno también”, dijo el ministro.

Destacó que Rusia sea el país homenajeado, destacando los lazos históricos con Venezuela, como la visita de Francisco de Miranda hace 240 años, y la alianza geopolítica actual bajo un concepto de equilibrio mundial y respeto mutuo. Recordó las personas homenajeadas: la profesora Carmen Bohorquez; la escritora Esmeralda Torres y el maestro Armando José Sequera.

Resaltó que hay alrededor de 600 actividades en total en Filven, de las cuales 130 están destinadas al pabellón infantil, las presentaciones en el Sótano Cultural (ubicado en el estacionamiento de la GAN) para albergar una variada programación musical diaria que va desde ritmos tradicionales y el Caribe hasta expresiones urbanas. y la utilidad de la página web oficial y la aplicación móvil descargable para consultar las actividades y configurar alertas personalizadas.

El ministro destacó el reto que significan los teléfonos y dispositivos digitales, así como “el algoritmo” de las redes sociales para las nuevas generaciones, señalando la importancia de no rechazar las herramientas tecnológicas ni la inteligencia artificial, sino educar y formar un pensamiento crítico desde la infancia frente al consumo masivo e inmediato de contenidos.

El ministro también comentó que, para cerrar 2026, se realizará el Congreso Nacional e Internacional de Historia en Mérida. También se conmemorarán los 200 años del regreso de Simón Bolívar a Venezuela, llegando a Maracaibo en diciembre de 2026 y a Caracas el 10 de enero de 2027, así como el bicentenario del momento en el que la Universidad Central de Venezuela (UCV) adquiere ese nombre a partir de la bajo los estatutos republicanos impulsados por Simón Bolívar junto a José María Vargas en junio de 1827.

Novedades en el Pabellón Infantil de la Filven, en entrevista con Martha González

FILVEN 2026: Martha González sobre el pabellón infantil de la Feria del Libro

Martha González, encargada del pabellón infantil de la Feria Internacional del Libro de Venezuela (Filven 2026) conversó con Angie Vélez sobre las actividades que ofrece dicho pabellón a los niños y niñas que visiten la feria.

¡Orgullo venezolano! Ajedrecista de 10 años representará a Venezuela en torneo suramericano en Chile

FILVEN 2026: Camila Domínguez (10 años), ajedrecista representará a Venezuela en torneo suramericano

Camila Domínguez, joven ajedrecista que representará a Venezuela en el Torneo Sudamericano de Ajedrez de Chile, es entrevistada por la periodista Angie Vélez sobre su participación. Su papá Luis Dominguez Ortuño le enseñó a jugar, y luego fue alumna del especialista Reinaldo Zerpa.

Presidente de Amazonia Films y Villa del Cine sobre proyectos para 2027

FILVEN 2026: Vladimir Sosa Sarabia, pdte de Villa del Cine y Amazonia Films

Daniel Marín, del programa “Modo Cine” de Alba Ciudad, entrevista a Vladimir Sosa Sarabia, presidente de la Fundación Villa del Cine y de Amazonia Films, sobre los proyectos y lo que se puede esperar de ambas instituciones para este año y para 2027.

Rosanna Álvarez, del CESB sobre libro Doctrinas del Libertador

FILVEN 2026: Rosanna Álvarez, del Centro de Estudios Simón Bolívar, en Biblioteca Ayacucho

Jesús León, de la editorial Biblioteca Ayacucho, entrevista a Rosanna Álvarez, historiadora e investigadora del Centro de Estudios Simón Bolívar (CESB), quien presentará la revisión del libro Doctrina del Libertador, primer libro de esta editorial, en la Feria Internacional del Libro de Venezuela (Filven 2026), que se realiza del 13 al 23 de noviembre de 2026 en la Galería de Arte Nacional. Doctrina del Libertador es una compilación esencial de los textos, cartas, decretos, manifiestos y discursos de Simón Bolívar.

Alí Rojas Olaya sobre libro de Ernesto Che Guevara que contó con Edmundo Aray como compilador

FILVEN 2026: Alí Rojas Olaya entrevistado sobre libro de Ernesto Che Guevara en Alba Ciudad 96.3

El historiador Alí Rojas Olaya conversa con Jesús León, de Biblioteca Ayacucho, sobre el libro “Ernesto Che Guevara: Economía Política y Socialismo”, selección de escritos de Edmundo Aray.

Any Hidalgo, de la Fundación Sintonía Neurodivergente nos ayuda a comprender el autismo

FILVEN 2026: Any Hidalgo, de la Fundación Sintonía Neurodivergente, en Alba Ciudad 96.3 FM

Any Hidalgo, de la Fundación Sintonía Neurodivergente, es entrevistada por Daniel Marín en Alba Ciudad 96.3 FM. Dicha fundación está formada por padres, madres y personas cuidadoras de personas neurodivergentes y con trastornos del espectro autista, apoyándose y dando a conocer información sobre el tema.

Jesús Rangel presentó las novedades de la Editorial Océano

FILVEN 2026: Jesús Rangel, gerente de Editorial Océano, en Alba Ciudad 96.3 FM

Lidia Márquez, Directora General de Proyectos dentro de la Vicepresidencia Sectorial de Comunicación y Cultura

FILVEN 2026: Lidia Márquez, Directora general de proyectos de la VP de Comunicación y Cultura

Lidia Márquez, Directora General de Proyectos dentro de la Vicepresidencia Sectorial de Comunicación y Cultura del gobierno venezolano, conversa con la periodista Angie Vélez sobre los libros que se han publicado desde dicha dirección.

Iván Arévalo y Luis Irausquín