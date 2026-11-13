Orquesta Típica Nacional lleva concierto “La Navidad llegó a la comuna” al 23 de Enero 🗓

El concierto La Navidad llegó a la comuna, de la Orquesta Típica Nacional (OTN), deleitará al público de la parroquia 23 de Enero, este domingo 15 de noviembre, a las 3:00 de la tarde, con entrada libre.

Texto: Diario Vea

Dirigida por el maestro Ángel Pérez, la agrupación ofrecerá un repertorio que busca honrar las raíces venezolanas y llenar el espacio de amor, paz y la magia de compartir, típica de las celebraciones navideñas, describe una publicación de la Compañía Nacional de Música en su cuenta en Instagram.

El evento tendrá lugar en el Teatro Cristo Rey, ubicado en la calle homónima de la parroquia 23 de Enero, Caracas.