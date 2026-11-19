Este miércoles continuó la Fiesta de la Lectura, la Feria Internacional del Libro de Venezuela (Filven 2026) en la Galería de Arte Nacional (GAN) de Caracas, que seguirá hasta el 23 de noviembre, reuniendo a cientos de editores, escritores, poetas y lectores. El espacio que la emisora Alba Ciudad 96.3 FM mantiene en la Filven tuvo a grandes invitados, como Rosa Raydán (Cinemateca Nacional), Elis Labrador (Monte Ávila Editores), Belkis Figuera (Ensamble B11), Soraya Botelly Patiño (profesora de idioma ruso), Carol Guevara y Belkys Tunes (Red de Organizaciones Afrovenezolanas), entre otros.

Entrevistas: Oriana Chirinos, Jorge Pinillos, Regina Michelle. Fotos: Luigino Bracci Roa

Rosa Raydán comenta las novedades de la Cinemateca Nacional y las actividades planeadas durante la Filven

FILVEN 2026: Rosa Raydán de la Cinemateca Nacional, actividades durante la Feria

Elis Labrador sobre los libros que ofrece Monte Ávila Editores en la Filven

FILVEN 2026: Elis Labrador sobre Monte Ávila Editores y las publicaciones que presenta en la Feria

Omar Rangel comenta las novedades de La Librería del Sur en la Feria

FILVEN 2026: Omar Rangel sobre Librerías del Sur y lo que se ofrece en la Feria

Belkis Figuera y la participación del Ensamble B11 en Filven

FILVEN 2026: Belkis Figuera sobre el Ensamble B11 y su participación en la Feria

Soraya Botelly Patiño sobre libros para aprender el alfabeto ruso

FILVEN 2026: Soraya Botelly Patino sobre libros para aprender idioma ruso

Laura Gamboa, psicóloga clínica

FILVEN 2026: Laura Gamboa, psicóloga clínica, sobre la lectura y la salud mental

Diego Bracamonte,Fundación Máxima Visión

FILVEN 2026: Diego Bracamonte de la Fundación Máxima Visión, personas con discapacidad

Carol Guevara, Red de Organizaciones Afrovenezolanas

FILVEN 2026: Carol Guevara, de la Red de Organizaciones Afrovenezolanas

Belkys Tunes, Red de Organizaciones Afrovenezolanas