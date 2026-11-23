La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, encabezó este lunes el acto de clausura de la Feria Internacional del Libro de Venezuela (Filven) 2026 en Caracas, en los espacios de la Galería de Arte Nacional y la Plaza de la Juventud, acompañada por el vicepresidente sectorial de Comunicación y Cultura y ministro del Poder Popular para la Comunicación e Información, Miguel Ángel Pérez Pirela, el ministro del Poder Popular para la Cultura, Alejandro López, y autoridades del Ejecutivo nacional.

Texto: Alba Ciudad (Luigino Bracci Roa), Últimas Noticias y Prensa Presidencial / Fotos: Prensa Presidencial

Durante la jornada se desarrolló la entrega del Premio Nacional de Historia, en el cierre de la vigésima segunda edición celebrada bajo el lema Leer es Renacer, con Rusia como país invitado, dieciséis casas editoriales de nueve países y el estado Zulia como región homenajeada con más de setenta actividades.

Clausura de la Feria del Libro FILVEN 2026, con la Pdta Delcy Rodríguez.

“Felicito a los historiadores que siguen levantando nuestras banderas, nuestra autonomía, nuestra soberanía y nuestra independencia, con esa visión de nuestros libertadores. También le digo a los escritores venezolanos que sigamos juntos contra la dictadura algorítmica para enseñar a la comunicación internacional que sí es posible tener países que puedan diversificarse y construir su propio modelo, ajeno al algoritmo y a sus dictaduras. Sobre todo, frente a esas dictaduras del dolor, de la violencia, de la guerra y de la muerte, que se alcen los algoritmos de la alegría, de la vida y del amor desde Venezuela”, afirmó Rodríguez.

El premio fue entregado a:

William Eduardo García Rivas

Adelis Solángel Jiménez López

Jesús Alberto García

Ramón Vicente Chacón Vargas (recibido por Omar Hurtado)

Gladys María Arroyo

Zuly Marina Chacón Morales

La Presidenta encargada saludó a todos los presentes “por todo lo que significa la lectura. Lectura es irrumpir y tener la posibilidad del pensamiento diverso. Yo creo que, si algo pasa hoy en la humanidad, es que hay déficit de pensamiento, porque tenemos ataduras al pensamiento único del mensaje corto con intencionalidad editorial, de los grandes capitales tecnológicos a través de las redes sociales y la dictadura de los algoritmos”.

La Presidenta también afirmó que el Plan Nacional de Lectura debe continuar su desarrollo junto con escritores venezolanos, para fomentar la conciencia y el pensamiento crítico. “El Plan Nacional de Lectura es para crear conciencia, es para dar entendimiento, en contra de los mensajes cortos”, expresó, al referirse a la influencia de los contenidos breves difundidos a través de las redes sociales y los algoritmos.

Al respecto, aseguró estar en contra del pensamiento unificado, producto de las dictaduras comunicacionales. “Promuevo la pluralidad y la diversidad de pensamientos que nos puedan llevar a construir un país de paz, un país soberano y un país independiente, que nos permita forjar modelos: modelos sociales inclusivos de justicia e igualdad, modelos culturales de diversidad plural y modelos económicos independientes de la renta petrolera para diversificar las grandes potencialidades que tiene Venezuela”.

Rodríguez agradeció al embajador de Rusia en Venezuela, Serguéi Mélik-Bagdasárov y su equipo, por haber aceptado la invitación como país homenajeado de la Filven 2026, “no sólo por la trascendencia histórica y los vínculos que los une a través del precursor de la Independencia, Francisco de Miranda, sino por el desarrollo de nuestras relaciones”.

“Le pedí al equipo de la embajada de Rusia si tenían libros de los cuentos populares” de ese país, “y volví a mis 7 años, porque mi madre siempre nos entregaba cuentos, entre ellos los cuentos populares rusos. ¡Le agradezco a su embajada por traernos tantos recuerdos a Venezuela!”, dijo la Presidenta.

Finalizó anunciando la eliminación del Impuesto al Valor Agregado (IVA) para la producción nacional de libros, así como incentivos fiscales y financieros para la industria editorial. La mandataria explicó que se trata de un paquete de tres decisiones destinadas a fomentar la lectura y el pensamiento crítico.

Numerosas actividades

El ministro de Cultura, Alejandro López, destacó la línea editorial “Criaturas del petróleo” de Monte Ávila Editores, dedicada al tema de los hidrocarburos. También aplaudió las actividades en el Sótano Cultural de la Filven, en donde se realizaron conciertos con agrupaciones tradicionales y urbanas. Dio importancia a la página web de la feria, que permitió conocer las actividades programadas y tuvo más de 20 mil visitas. 130 actividades fueron dirigidas al público infantil, en cuyo pabellón se realizó un trabajo incansable para atender a más de 2.200 niños y niñas.

Organizada anualmente desde 2005 por el Ministerio del Poder Popular para la Cultura a través del Centro Nacional del Libro (Cenal), la feria reunió editoriales públicas como Monte Ávila Editores, El Perro y la Rana y Biblioteca Ayacucho una programación de 603 actividades, incluidas 98 internacionales y más de 130 infantiles. Tras concluir su edición caraqueña, el encuentro extiende su programación a lo largo del año mediante capítulos regionales en distintos estados del país.