Presentamos a continuación fotos y videos de las entrevistas a personalidades realizadas este domingo 22 de noviembre de 2026 en el penúltimo día de la 22da Feria Internacional del Libro de Venezuela, Filven 2026, que se realiza en la Galería de Arte Nacional y la Plaza de la Juventud en Caracas, Venezuela.
Entrevistas por Angie Vélez, Paola Pertuz, Daniel Marín, Relú Cardozo, Jorge Pinillos. Fotos y videos: Luigino Bracci Roa
- Véase también: Entrevistas el sábado 14 de noviembre | domingo 15 | lunes 16 | martes 17 | miércoles 18 | jueves 19 | viernes 20 | sábado 21
Cósimo Mandrillo de Monte Ávila Editores, colección de libros sobre petróleo
FILVEN 2026: Cósimo Mandrillo de Monte Ávila Editores, colección de libros sobre petróleo
Cristina Molinatti y Jose Gregorio Cabello sobre cuentos para niños, Pabellón Infantil
FILVEN 2026: Cristina Molinatti y Jose Gregorio Cabello sobre cuentos para niños, Pabellón Infantil
Verónica Díaz sobre libro “Codicia extrapesada” coordinado por ella, sobre temas petroleros en Venezuela
FILVEN 2026: Verónica Díaz sobre libro "Codicia extrapesada"
Daniel Yegrés, de Humana Cooperativa, sobre documentales para RT
FILVEN 2026: Daniel Yegrés, de Humana Cooperativa, sobre documentales para RT
Víctor Méndez Arteaga, El Cronista de Petare, sobre sus libros
FILVEN 2026: Víctor Méndez Arteaga, El Cronista de Petare, sobre sus libros
Los Navegantes Ucrónicos visitan Alba Ciudad y conversan sobre Steampunk
FILVEN 2026: Los Navegantes Ucrónicos visitan Alba Ciudad y conversan sobre Steampunk
Yoyerling Méndez y Arturo Mariño sobre reedición de “La Biblia de la Salsa” de Ángel Méndez
FILVEN 2026: Yoyerling Méndez y Arturo Mariño sobre "La Biblia de la Salsa" de Ángel Méndez
Ana Erazo, ediciones El Pasillo
FILVEN 2026: Ana Erazo, ediciones El Pasillo
Cierre de transmisiones
FILVEN 2026: Cierre de transmisiones