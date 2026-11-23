Presentamos a continuación fotos y videos de las entrevistas a personalidades realizadas este domingo 22 de noviembre de 2026 en el penúltimo día de la 22da Feria Internacional del Libro de Venezuela, Filven 2026, que se realiza en la Galería de Arte Nacional y la Plaza de la Juventud en Caracas, Venezuela.

Entrevistas por Angie Vélez, Paola Pertuz, Daniel Marín, Relú Cardozo, Jorge Pinillos. Fotos y videos: Luigino Bracci Roa

Cósimo Mandrillo de Monte Ávila Editores, colección de libros sobre petróleo

FILVEN 2026: Cósimo Mandrillo de Monte Ávila Editores, colección de libros sobre petróleo

Cristina Molinatti y Jose Gregorio Cabello sobre cuentos para niños, Pabellón Infantil

FILVEN 2026: Cristina Molinatti y Jose Gregorio Cabello sobre cuentos para niños, Pabellón Infantil

Verónica Díaz sobre libro “Codicia extrapesada” coordinado por ella, sobre temas petroleros en Venezuela

FILVEN 2026: Verónica Díaz sobre libro "Codicia extrapesada"

Daniel Yegrés, de Humana Cooperativa, sobre documentales para RT

FILVEN 2026: Daniel Yegrés, de Humana Cooperativa, sobre documentales para RT

Víctor Méndez Arteaga, El Cronista de Petare, sobre sus libros

FILVEN 2026: Víctor Méndez Arteaga, El Cronista de Petare, sobre sus libros

Los Navegantes Ucrónicos visitan Alba Ciudad y conversan sobre Steampunk

FILVEN 2026: Los Navegantes Ucrónicos visitan Alba Ciudad y conversan sobre Steampunk

Yoyerling Méndez y Arturo Mariño sobre reedición de “La Biblia de la Salsa” de Ángel Méndez

FILVEN 2026: Yoyerling Méndez y Arturo Mariño sobre "La Biblia de la Salsa" de Ángel Méndez

Ana Erazo, ediciones El Pasillo

FILVEN 2026: Ana Erazo, ediciones El Pasillo

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