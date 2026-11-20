Con gran cantidad de entrevistados continuó la cobertura de Alba Ciudad 96.3 FM en la Feria Internacional del Libro de Venezuela, Filven 2026, que se realiza hasta el 23 de noviembre en la Galería de Arte Nacional (GAN). Iván Padilla Bravo realizó un programa especial con Alejandro López Arocha, director general del Museo de Arquitectura; y con Jorge Velandia y Henry Rojas Sánchez. Marilion Zambrano conversó con nosotros sobre el stand de la República Islámica de Irán, explicándonos el origen persa de los relatos en Las Mil y una Noches. También nos visitaron Richard Parada y su Bembé, el historiador Lionel Muñoz, Keyla González y Alirio Hernández, del estado Zulia; Marcela Lunar, de Amaká Colectiva; el editor y escritor argentino Gito Minore, y muchos más.

Entrevistas: Angie Vélez, Oriana Chirinos, Iván Padilla Bravo, Rosa Raydán / Fotos y videos: Luigino Bracci Roa

Iván Padilla con Alejandro López Arocha, Jorge Velandia y Henry Rojas Sánchez

FILVEN 2026: Iván Padilla con Alejandro López Arocha, Jorge Velandia y Henry Rojas Sánchez

Marilion Zambrano sobre el stand de la República Islámica de Irán y las Mil y una Noches

Entrevista por Oriana Chirinos, periodista de Alba Ciudad.

FILVEN 2026: Marilion Zambrano sobre Las Mil y Una Noches y otros libros en el stand de Irán

Richard Parada y su Bembé

Entrevista por Oriana Chirinos, periodista de Alba Ciudad.

FILVEN 2026: Richard Parada y su Bembé entrevistados a propósito de su presentación

Lionel Muñoz, historiador, sobre libro del Congreso Anfictónico de Panamá

FILVEN 2026: Lionel Muñoz, historiador, sobre libro del Congreso Anfictónico de Panamá

Gito Minore, editor y escritor que visita la feria desde Argentina

Entrevista por Angie Vélez, periodista y coordinadora de prensa de Alba Ciudad.

FILVEN 2026: Gito Minore, editor y escritor de libros que visita la feria desde Argentina

Keyla González sobre el estado Zulia como homenajeado de la Filven

Entrevista por Rosa Raydán, presidenta de la Cinemateca Nacional

FILVEN 2026: Keyla González sobre la presencia del estado Zulia como entidad homenajeada

Litay Palmar sobre la presencia de los pueblos indígenas en la Filven

Entrevista por Oriana Chirinos, periodista de Alba Ciudad.

FILVEN 2026: Litay Palmar sobre la presencia de pueblos indígenas en la Feria del Libro

Félix Gerardi sobre el libro digital que va a presentar en la feria

Entrevista por Rosa Raydán, presidenta de la Cinemateca Nacional

FILVEN 2026: Félix Gerardi, fotógrafo, entrevistado por Rosa Raydán sobre su libro digital

Marcela Lunar, de Amaká Colectiva

Entrevista por Angie Vélez, periodista y coordinadora de prensa de Alba Ciudad.

FILVEN 2026: Marcela Lunar, de Amaká Colectiva

Alirio Herńandez comenta novedades de la Editorial Sultana del Lago

Entrevista por Angie Vélez, periodista y coordinadora de prensa de Alba Ciudad.