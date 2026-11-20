Con gran cantidad de entrevistados continuó la cobertura de Alba Ciudad 96.3 FM en la Feria Internacional del Libro de Venezuela, Filven 2026, que se realiza hasta el 23 de noviembre en la Galería de Arte Nacional (GAN). Iván Padilla Bravo realizó un programa especial con Alejandro López Arocha, director general del Museo de Arquitectura; y con Jorge Velandia y Henry Rojas Sánchez. Marilion Zambrano conversó con nosotros sobre el stand de la República Islámica de Irán, explicándonos el origen persa de los relatos en Las Mil y una Noches. También nos visitaron Richard Parada y su Bembé, el historiador Lionel Muñoz, Keyla González y Alirio Hernández, del estado Zulia; Marcela Lunar, de Amaká Colectiva; el editor y escritor argentino Gito Minore, y muchos más.
Entrevistas: Angie Vélez, Oriana Chirinos, Iván Padilla Bravo, Rosa Raydán / Fotos y videos: Luigino Bracci Roa
- Véase también: Entrevistas el sábado 14 de noviembre | domingo 15 | lunes 16 | martes 17 | miércoles 18
Iván Padilla con Alejandro López Arocha, Jorge Velandia y Henry Rojas Sánchez
Marilion Zambrano sobre el stand de la República Islámica de Irán y las Mil y una Noches
Entrevista por Oriana Chirinos, periodista de Alba Ciudad.
Richard Parada y su Bembé
Entrevista por Oriana Chirinos, periodista de Alba Ciudad.
Lionel Muñoz, historiador, sobre libro del Congreso Anfictónico de Panamá
Gito Minore, editor y escritor que visita la feria desde Argentina
Entrevista por Angie Vélez, periodista y coordinadora de prensa de Alba Ciudad.
Keyla González sobre el estado Zulia como homenajeado de la Filven
Entrevista por Rosa Raydán, presidenta de la Cinemateca Nacional
Litay Palmar sobre la presencia de los pueblos indígenas en la Filven
Entrevista por Oriana Chirinos, periodista de Alba Ciudad.
Félix Gerardi sobre el libro digital que va a presentar en la feria
Entrevista por Rosa Raydán, presidenta de la Cinemateca Nacional
Marcela Lunar, de Amaká Colectiva
Entrevista por Angie Vélez, periodista y coordinadora de prensa de Alba Ciudad.
Alirio Herńandez comenta novedades de la Editorial Sultana del Lago
Entrevista por Angie Vélez, periodista y coordinadora de prensa de Alba Ciudad.