La Expo Venezuela Energética, capítulo Oriente 2026, arrancó con fuerza en el estado Anzoátegui al superar todas las expectativas de sus organizadores. Durante la jornada inaugural, el evento reunió a más de 8.000 asistentes y 200 empresas, y se concretaron 120 ruedas de negocios coordinadas por Bariven, filial de Pdvsa encargada de las compras de la industria.

Texto: Alba Ciudad (Jorge Pinillos) / Medios Nacionales / Fotos: Prensa Presidencial

Un espacio para el encadenamiento productivo

El presidente de Petróleos de Venezuela (Pdvsa), Héctor Obregón, fue el encargado de ofrecer el balance inicial durante un contacto televisivo con la presidenta Delcy Rodríguez. Obregón explicó que el encuentro, que se celebra en el Hotel Maremares de Lechería del 19 al 21 de noviembre, dispone de 2.500 metros cuadrados de exposición y contempla más de 2.400 encuentros de networking.

Delcy Rodríguez promulga Ley de Servicio Eléctrico en la Expo Venezuela Energética Oriente

El objetivo central, según el titular de Pdvsa, es dar cumplimiento al artículo 19 de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, que obliga a los inversionistas internacionales a contratar empresas nacionales para fortalecer el encadenamiento productivo. “El objetivo que perseguimos aquí es la simbiosis perfecta entre el empresariado local y nuestros nuevos inversores que llegan al país para desarrollar el petróleo y el gas”, señaló Obregón .

Anzoátegui, listo para la nueva apertura

El presidente de la Cámara Petrolera de Venezuela, capítulo Anzoátegui, Víctor Morales, destacó que el evento vuelve a la entidad oriental tras 14 años y que la respuesta del sector fue contundente: la exposición duplicó sus proyecciones iniciales y dejó a unas 23 empresas en lista de espera por falta de espacio. Morales subrayó que el empresariado local cuenta con la capacidad técnica y operativa para atender los requerimientos de las operadoras internacionales .

El impacto económico en la zona ya es visible. Según Morales, la ocupación hotelera en el norte de Anzoátegui alcanzó el **100%** desde hace más de un mes, y el sector gastronómico opera al máximo de su capacidad. Además, el montaje de los stands generó empleo temporal continuo durante los días previos al evento .

Cifras del sector y perspectivas

Durante la instalación del evento, la presidenta Delcy Rodríguez aportó datos relevantes sobre el estado de la industria. La producción petrolera nacional se ubica actualmente en 1.269.000 barriles diarios, de los cuales 730.000 provienen de la Faja Petrolífera del Orinoco. Asimismo, informó que en lo que va de año se han suscrito 84 acuerdos en materia de petróleo y gas, y que el crecimiento económico del tercer trimestre de 2026 fue del 7,42% .

La mandataria enfatizó que el objetivo de estos encuentros es que el crecimiento se traduzca en beneficios directos para la población. “Nuestro norte es que el pueblo venezolano sienta los beneficios de todo este esfuerzo que se está haciendo para tener inversiones”, afirmó .