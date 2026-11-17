La Feria Internacional del Libro de Venezuela (Filven 2026) continúa en la Galería de Arte Nacional (GAN) hasta el 23 de noviembre, siendo una espectacular fiesta para editores, escritores, poetas y lectores. Este martes, el espacio que la emisora Alba Ciudad 96.3 FM mantiene en la Feria estuvo muy concurrido: Valentina Vadell, la poeta e escritora Mariajosé Escobar, el escritor Luis Lira, el presidente de la Compañía Nacional de Teatro, Carlos Arroyo; el emprendedor Javier Rivera, el músico Aquiles Rengifo “Akilín”, el investigador de instrumentos indígenas Carlos Conde, entre muchos otros, nos visitaron. ¡Te animamos a ver las entrevistas realizadas!
Entrevistas: Angie Vélez, Oriana Chirinos, Jorge Pinillos. Texto y fotos: Luigino Bracci Roa
- Véase también: Entrevistas el sábado 14 de noviembre | domingo 15 | lunes 16
Novedades en Vadell Hermanos Editores
Valentina Vadell, directora de Vadell Hermanos Editores, conversó con Angie Vélez sobre las novedades en la casa editorial.
Desde el vagón, libro de poemas de Mariajosé Escobar sobre el Metro de Caracas
La poeta Mariajosé Escobar fue entrevistada por el periodista Jorge Pinillos sobre su libro de poemas “Desde el vagón”, que también presentó este mismo día en la Feria.
Javier Rivera y Encuentro Arte Café
Si vienes a la Filven en Caracas o si visitas la Galería de Arte Nacional en cualquier momento del año, será inevitable que te detengas en “Encuentro Arte Café”. JAvier Rivera nos comenta cómo surgió su emprendimiento y los secretos que hacen que sea tan visitado.
Guillermo Peláez, crítico literario
El profesor Zacarías García, director general del Iartes (Instituto de las Artes de la Imagen y el Espacio) condujo un espacio en la Filven trayendo como invitado a Guillermo Peláez, crítico literario.
Carlos Arroyo con anuncios sobre premios del mundo del Teatro
El presidente de la Compañía Nacional de Teatro, Carlos Arroyo, compartió con la periodista Oriana Chirinos información sobre las premiaciones que se anunciarán próximamente durante la Filven.
Akilín explica su trabajo de registro y producción con grupos y músicos tradicionales
En conversación con el periodista Jorge Pinillos y la periodista Oriana Chirinos, Aquiles Rengifo “Aquilín” conversa sobre su trabajo registrando el trabajo de cultores y músicos tradicionales.
Carlos Conde, investigador de instrumentos indígenas
En conversación con Oriana Chirinos y Jorge Pinillos, el investigador Carlos Conde muestra instrumentos musicales de diferentes pueblos indígenas con los que hace tranajos especiales.
Adrián Ancano, promotor del pueblo indígena Kariña
Ancano le explica a Angie Vélez sobre su trabajo, que también realiza desde el Ministerio del Poder Popular para la Educación
Luis Lira, entrevistado por su libro “Pluma Negra”
Oriana Chirinos y Jorge Pinillos entrevistan a Luis Lira por su libro “Pluma Negra”, y al crítico literario Miguel Ángel De Lima.
Reynier Sánchez, de la Gran Misión Venezuela Joven