La Feria Internacional del Libro de Venezuela (Filven 2026) continúa en la Galería de Arte Nacional (GAN) hasta el 23 de noviembre, siendo una espectacular fiesta para editores, escritores, poetas y lectores. Este martes, el espacio que la emisora Alba Ciudad 96.3 FM mantiene en la Feria estuvo muy concurrido: Valentina Vadell, la poeta e escritora Mariajosé Escobar, el escritor Luis Lira, el presidente de la Compañía Nacional de Teatro, Carlos Arroyo; el emprendedor Javier Rivera, el músico Aquiles Rengifo “Akilín”, el investigador de instrumentos indígenas Carlos Conde, entre muchos otros, nos visitaron. ¡Te animamos a ver las entrevistas realizadas!

Entrevistas: Angie Vélez, Oriana Chirinos, Jorge Pinillos. Texto y fotos: Luigino Bracci Roa

Novedades en Vadell Hermanos Editores

Valentina Vadell, directora de Vadell Hermanos Editores, conversó con Angie Vélez sobre las novedades en la casa editorial.

FILVEN 2026: Valentina Vadell presenta las novedades que la Editorial Vadell presenta en la Feria

Desde el vagón, libro de poemas de Mariajosé Escobar sobre el Metro de Caracas

La poeta Mariajosé Escobar fue entrevistada por el periodista Jorge Pinillos sobre su libro de poemas “Desde el vagón”, que también presentó este mismo día en la Feria.

FILVEN 2026: Mariajosé Escobar, poeta, sobre su libro "Desde el Vagón" dedicado al Metro de Caracas

Javier Rivera y Encuentro Arte Café

Si vienes a la Filven en Caracas o si visitas la Galería de Arte Nacional en cualquier momento del año, será inevitable que te detengas en “Encuentro Arte Café”. JAvier Rivera nos comenta cómo surgió su emprendimiento y los secretos que hacen que sea tan visitado.

FILVEN 2026: Javier Rivera sobre Encuentro Arte Café, emprendimiento en la Galería de Arte Nacional

Guillermo Peláez, crítico literario

El profesor Zacarías García, director general del Iartes (Instituto de las Artes de la Imagen y el Espacio) condujo un espacio en la Filven trayendo como invitado a Guillermo Peláez, crítico literario.

FILVEN 2026: Guillermo Peláez, crítico literario con Zacarías García, director del IARTES

Carlos Arroyo con anuncios sobre premios del mundo del Teatro

El presidente de la Compañía Nacional de Teatro, Carlos Arroyo, compartió con la periodista Oriana Chirinos información sobre las premiaciones que se anunciarán próximamente durante la Filven.

FILVEN 2026: Carlos Arroyo (Compañía Nacional de Teatro), premios que se entregarán pronto

Akilín explica su trabajo de registro y producción con grupos y músicos tradicionales

En conversación con el periodista Jorge Pinillos y la periodista Oriana Chirinos, Aquiles Rengifo “Aquilín” conversa sobre su trabajo registrando el trabajo de cultores y músicos tradicionales.

FILVEN 2026: Akilín (Aquiles Rengifo) sobre proyectos con músicos tradicionales

Carlos Conde, investigador de instrumentos indígenas

En conversación con Oriana Chirinos y Jorge Pinillos, el investigador Carlos Conde muestra instrumentos musicales de diferentes pueblos indígenas con los que hace tranajos especiales.

FILVEN 2026: Carlos Conde, investigador de instrumentos musicales de pueblos indígenas

Adrián Ancano, promotor del pueblo indígena Kariña

Ancano le explica a Angie Vélez sobre su trabajo, que también realiza desde el Ministerio del Poder Popular para la Educación

FILVEN 2026: Adrián Ancano, promotor del pueblo indígena Kariña

Luis Lira, entrevistado por su libro “Pluma Negra”

Oriana Chirinos y Jorge Pinillos entrevistan a Luis Lira por su libro “Pluma Negra”, y al crítico literario Miguel Ángel De Lima.

FILVEN 2026: Luis Lira, entrevistado por su libro "Pluma Negra"

Reynier Sánchez, de la Gran Misión Venezuela Joven