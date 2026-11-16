Este domingo el equipo de Alba Ciudad entrevistó a numerosas personalidades del mundo editorial, incluyendo a la homenajeada Esmeralda Torres, a Carlos Parra de Editorial Galac, al investigador William Serafino, al cineasta John Petrizzelli, a Román Chamorro, presidente del Centro Nacional Autónomo de Cinematografía; a la hermosísima Raquel Hernández “Piakoa” y a la autoridad única de la Zona Económica Especial La Tortuga, Alí Padrón, entre muchos otros. Compartimos fotos y videos de las entrevistas.

Véase también: Entrevistas el sábado 14 de noviembre

Esmeralda Torres

Una de las escritoras y poetas homenajeadas en la Feria Internacional del Libro de Venezuela, FILVEN 2026, fue entrevistada por Jorge Pinillos y Paola Pertuz este domingo 15 de noviembre de 2026 sobre sus libros disponibles en la feria.

FILVEN 2026: Esmeralda Torres, poeta homenajeada, entrevista en Alba Ciudad 96.3 FM

William Serafino

El investigador y escritor William Serafino es entrevistado por los periodistas Jorge Pinillos y Paola Pertuz de Alba Ciudad 96.3 FM sobre los dos libros que presenta en la Filven 2026: “Estados Unidos contra Venezuela: raíces históricas del conflicto” y “Venezuela en el proyecto imperial de Estados Unidos. Guano e Isla de Aves”.

FILVEN 2026: William Serafino presenta libros sobre Estados Unidos contra Venezuela

Carlos Parra, Ediciones Galac

Carlos Parra, gerente de la editorial Galac, es entrevistado por los periodistas Jorge Pinillos y Paola Pertuz sobre varios de los libros que ofrecen como novedades en la Filven 2026.

FILVEN 2026: Carlos Parra, de Editorial Galac, presenta varios de los libros que ofrecen en la feria

Yohanna Trejo, Universidad Experimental del Magisterio Samuel Robinson

Los periodistas Jorge Pinillos y Paola Pertuz entrevistan a Yohanna Trejo, docente e investigadora adscrita a la Universidad Experimental del Magisterio Samuel Robinson, sobre programas de formación y postgrados para docentes y profesores, así como para personas de otras profesiones.

FILVEN 2026: Entrevista a Yohanna Trejo, de la Universidad Experimental Samuel Robinson

Román Chamorro, presidente del Centro Nacional Autónomo de Cinematografía

El Presidente del Centro Nacional Autónomo de Cinematografía (CNAC), Román Chamorro, es entrevistado por Daniel Marín, del programa “Modo Cine” de Alba Ciudad 96.3 FM, sobre las metas y cambios para 2027.

FILVEN 2026: Román Chamorro, presidente del CNAC, entrevista con Daniel Marín

Raquel Hernández “Piakoa”

El periodista Jorge Pinillos entrevista a Raquel Hernández “Piakoa”, actriz, modelo, cantante, defensora de la Madre Tierra y de su originario estado Delta Amacuro, en Alba Ciudad 96.3 FM.

FILVEN 2026: Raquel Hernández "Piakoa" entrevistada por Alba Ciudad 96.3 FM

Juan Romero sobre “Cartografía de la asfixia”

El historiador zuliano y diputado es entrevistado por Daniel Marín sobre su libro “Cartografía de la Asfixia”.

FILVEN 2026: Juan Romero, historiador y diputado, sobre su libro "Cartografía de la Asfixia"

José Javier Sánchez sobre “Sagrario de tu ausencia”

Jorge Pinillos entrevista al escritor José Javier Sánchez sobre su libro y poemario “Sagrado de tu ausencia” en la Feria Internacional del Libro de Venezuela, Filven 2026.

FILVEN 2026: José Javier Sánchez sobre su libro "Sagrado de tu ausencia"

Cineasta John Petrizzelli sobre “Cosas de casas”

Daniel Marín entrevista al destacado director sobre la película “Cosas de casa”, que está en cartelera en los cines venezolanos.

FILVEN 2026: Cineasta John Petrizzelli entrevistado sobre película "Cosas de Casa", ya en los cines

Alí Padrón, autoridad única de la Zona Económica Especial La Tortuga

Entrevista realizada por el periodista Jorge Pinillos.