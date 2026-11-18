¿Ha sentido alguna vez que las leyes hablan en un idioma que nadie entiende? ¿Que la justicia parece un laberinto lejano reservado solo para especialistas? El Dr. Carlos Sierra presenta su quinto libro: Nuevo Sistema Jurídico. El poder desde las bases.

Texto: CiudadVLC

El poder desde las bases, de Vadell Hermanos Editores, una obra que promete cambiar la forma en que vemos el derecho. Es, sin duda, el libro que toda jueza y juez de paz y cada jurista debe tener en su biblioteca, pero también una herramienta fundamental para toda la ciudadanía.

Avalado por los prólogos de la Dra. Tania D’Amelio Cardiet, presidenta de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, y el Dr. Edgardo Toro Carreño, consultor jurídico de la Asamblea Nacional, este libro no se queda en la teoría, es una caja de herramientas diseñada para derribar la vieja y rígida “pirámide de Kelsen” y sembrar un “árbol vivo del derecho”, donde la ley nace del pueblo y regresa a él.

El Dr. Sierra, autor de otras obras ya nos sorprendió con sus anteriores obras ¿Con qué Moral?, Más allá de la locura: claves para la Salud Mental, Logros de la Patria y Comunicación para la Defensa de la Verdad en Venezuela, desglosa en este quinto texto proyectos concretos que buscan transformar la realidad jurídica del país:

Una guía de derechos para la vida real, un compendio práctico y directo para que cada persona sepa exactamente qué hacer, a dónde acudir y cómo defenderse ante abusos, desalojos, discriminación o problemas laborales.

El consejo de seguimiento legislativo, una instancia para garantizar que cada ley aprobada se reglamente, se aplique y no quede “muerta” en el papel.

Justicia en las comunas, el desarrollo del sistema de justicia de paz comunal y los parlamentos comunales, donde las y los propios vecinos resuelven sus conflictos y crean sus normas.

Una red internacional de juristas, u. escudo legal global para defender la soberanía de los pueblos contra las guerras jurídicas (el lawfare).

La formación de las y los nuevos abogados y abogadas, un modelo universitario con profunda sensibilidad social y arraigo en las comunidades.

Hablar y legislar en lenguaje sencillo, una cruzada contra los tecnicismos excluyentes, para que las leyes sean comprendidas por todas y todos.

Disponible ya y en expansión global

La obra ya está a la venta en el catálogo de la prestigiosa editorial Vadell Hermanos. Durante este 2026, el libro será difundido progresivamente en las principales ferias del libro del mundo, universidades, centros de trabajo y asambleas comunitarias.

Si eres operador u operadora de justicia, estudiante de derecho o simplemente una persona que cree que otra justicia es posible, hazte con tu ejemplar. ¡El poder del derecho ya no está arriba en una pirámide; está en tus manos!