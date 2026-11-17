

¡Este lunes continuaron las entrevistas en el espacio de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio para la Cultura, en la Feria Internacional del Libro de Venezuela, Filven 2026! Hubo un programa especial de la Compañía Nacional de Música entre varios directores musicales de orquestas como la Filarmónica, la Típica Nacional o el Coro Vicente Emilio Sojo, comandados por Alí Alejandro Primera. Amílcar Figueroa conversó sobre las novedades en Editorial Trinchera, y Néstor Curra hizo lo propio con la editorial Tinta, Papel y Vida. Representantes de Rusia e Irán conversaron sobre lo que ofrecen en la feria, ¡y mucho más!

Texto y fotos: Alba Ciudad (Luigino Bracci Roa)

El Presidente de la Compañía Nacional de Música (CNM), Alí Alejandro Primera, conversó con grandes directores musicales, como Rubén Capriles, Director de la Orquesta Filarmónica Nacional de Venezuela; Ángel Rengifo Mendoza, Director del Coro Vicente Emilio Sojo, y Ángel Pérez, Director de la Orquesta Típica Nacional.

FILVEN 2026: Alí Alejandro Primera y grandes directores: Rubén Capriles, Angel Sequera, Angel Pérez

Novedades en la Editorial Trinchera, con Amílcar Figueroa

El editor Amílcar Figueroa conversa con la periodista Oriana Chirinos sobre las novedades en la Editorial trinchera durante la Filven.

FILVEN 2026: Amilcar Figueroa sobre las novedades de Editorial Trinchera en la Feria del Libro

Fotógrafo Félix Gerardi presentará libro digital

El fotógrafo Félix Gerardi presentará un libro digital en Filven con numerosas de sus fotografías, y se subastará un ejemplar físico de su libro.

FILVEN 2026: Félix Gerardi, fotógrafo sobre su libro que se presentará y subastará en la feria

¿Qué ofrece el stand de Rusia en la Filven 2026? Entrevista a Alexandra Abramova

La agregada cultural de la Embajada de Rusia en Venezuela, Alexandra Abramova, detalla lo que ofrece el stand de su país en la Feria Internacional del Libro de Venezuela, donde este año son el país homenajeado.

FILVEN 2026: Alexandra Abramova detalla lo que ofrece Rusia en la Feria Internacional del Libro

¿Qué ofrece el stand de Irán en la Filven 2026?

Nasrin Bahramjerdi, del stand de la República Islámica de Irán, es entrevistada por Adrián Oscar Lista sobre las novedades en Filven 2026 de su stand. Traductor: Reza Aghajani.

FILVEN 2026: Lo que ofrece el stand de Irán en la Feria del Libro, por Nasrin Bahramjerdi

Berenice del Moral en la Filven

La destacada cantante Berenice del Moral conversó con Adrián Oscar Lista sobre la Filven 2026 y novedades como el Sótano Cultural, en el estacionamiento de la Galería de Arte Nacional, donde se están realizando pequeños pero notables conciertos.

FILVEN 2026: Berenice del Moral con Oscar Lista sobre boleros, El Sótano Cultural y otros temas

Novedades de la editorial Tinta, Papel y Vida

El editor Néstor Curra y la ilustradora y escritora Grisell Rivera conversan sobre los libros y novedades de su editorial en la Filven, con Relú Cardozo.

FILVEN 2026: Editorial Tinta, Papel y Vida: Néstor Curra y Grisell Rivera muestran novedades

Dra. Mireya Real, de la Sociedad Bolivariana de Venezuela

Adrián Oscar Lista entrevistó también a la Dra. Mireya Leal Beaujón, 1er Vicepresidenta de la Sociedad Bolivariana de Venezuela.