¡Este lunes continuaron las entrevistas en el espacio de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio para la Cultura, en la Feria Internacional del Libro de Venezuela, Filven 2026! Hubo un programa especial de la Compañía Nacional de Música entre varios directores musicales de orquestas como la Filarmónica, la Típica Nacional o el Coro Vicente Emilio Sojo, comandados por Alí Alejandro Primera. Amílcar Figueroa conversó sobre las novedades en Editorial Trinchera, y Néstor Curra hizo lo propio con la editorial Tinta, Papel y Vida. Representantes de Rusia e Irán conversaron sobre lo que ofrecen en la feria, ¡y mucho más!
Texto y fotos: Alba Ciudad (Luigino Bracci Roa)
- Véase también: Entrevistas el sábado 14 de noviembre | domingo 15 de noviembre
El Presidente de la Compañía Nacional de Música (CNM), Alí Alejandro Primera, conversó con grandes directores musicales, como Rubén Capriles, Director de la Orquesta Filarmónica Nacional de Venezuela; Ángel Rengifo Mendoza, Director del Coro Vicente Emilio Sojo, y Ángel Pérez, Director de la Orquesta Típica Nacional.
Novedades en la Editorial Trinchera, con Amílcar Figueroa
El editor Amílcar Figueroa conversa con la periodista Oriana Chirinos sobre las novedades en la Editorial trinchera durante la Filven.
Fotógrafo Félix Gerardi presentará libro digital
El fotógrafo Félix Gerardi presentará un libro digital en Filven con numerosas de sus fotografías, y se subastará un ejemplar físico de su libro.
¿Qué ofrece el stand de Rusia en la Filven 2026? Entrevista a Alexandra Abramova
La agregada cultural de la Embajada de Rusia en Venezuela, Alexandra Abramova, detalla lo que ofrece el stand de su país en la Feria Internacional del Libro de Venezuela, donde este año son el país homenajeado.
¿Qué ofrece el stand de Irán en la Filven 2026?
Nasrin Bahramjerdi, del stand de la República Islámica de Irán, es entrevistada por Adrián Oscar Lista sobre las novedades en Filven 2026 de su stand. Traductor: Reza Aghajani.
Berenice del Moral en la Filven
La destacada cantante Berenice del Moral conversó con Adrián Oscar Lista sobre la Filven 2026 y novedades como el Sótano Cultural, en el estacionamiento de la Galería de Arte Nacional, donde se están realizando pequeños pero notables conciertos.
Novedades de la editorial Tinta, Papel y Vida
El editor Néstor Curra y la ilustradora y escritora Grisell Rivera conversan sobre los libros y novedades de su editorial en la Filven, con Relú Cardozo.
Dra. Mireya Real, de la Sociedad Bolivariana de Venezuela
Adrián Oscar Lista entrevistó también a la Dra. Mireya Leal Beaujón, 1er Vicepresidenta de la Sociedad Bolivariana de Venezuela.