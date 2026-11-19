La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, firmó este jueves la promulgación de la reforma a la Ley Orgánica del Sistema y Servicio Eléctrico, un instrumento legal que, según el Ejecutivo, busca transformar el modelo de gestión energética del país tras años de crisis en el suministro. La firma se realizó de forma telemática durante su participación en la Expo Venezuela Energética Oriente 2026, que se celebra en el estado Anzoátegui .



¿Qué contempla la nueva ley?

La reforma, sancionada por unanimidad por la Asamblea Nacional el pasado 10 de noviembre, introduce cambios estructurales en el sector :

Apertura al sector privado: La normativa permite la participación de empresas privadas, nacionales e internacionales, en las actividades de generación, transmisión, distribución y comercialización de electricidad. Las concesiones podrán otorgarse por un plazo máximo de 25 años . El presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, aclaró que esto **no implica una privatización** del sistema, sino una ampliación de la oferta: el Estado mantiene la responsabilidad de garantizar el servicio, especialmente a los sectores vulnerables, mientras los privados podrán autogenerar y vender energía a grandes consumidores como industrias y comercios .

Creación de la Superintendencia Nacional del Sistema Eléctrico: Se establece un ente regulador adscrito al Ministerio de Energía Eléctrica, encargado de supervisar la prestación del servicio, las tarifas, los procesos de autogeneración y el cumplimiento de las normas por parte de los operadores públicos y privados .

Autogeneración en hidrocarburos: La ley incorpora disposiciones para que las empresas del sector petrolero generen su propia electricidad, con el fin de aliviar la carga sobre la red nacional. Los excedentes podrían incorporarse al sistema eléctrico .

Incentivos fiscales y régimen tarifario: Se contemplan exoneraciones tributarias temporales para impulsar la inversión en áreas críticas del sistema. Además, se prevé un esquema de tarifas indexadas a la moneda de mayor valor, con subsidios para los usuarios residenciales de menores ingresos .

Un paso ante la crisis eléctrica

La promulgación se produce en un contexto de crisis energética prolongada, agravada en el último año por el aumento de la demanda atribuido a las altas temperaturas y al crecimiento económico. Rodríguez calificó la reforma como “un paso histórico” y destacó que permitirá la “participación, la intervención del sector privado nacional e internacional en los procesos de generación de electricidad para mejorar el servicio” .

El ministro de Energía Eléctrica, Rolando Alcalá, señaló que la ley también habilita la participación privada en transmisión, distribución y comercialización, y subrayó la incorporación de un capítulo especial para hidrocarburos que promueve la autogeneración en esa industria .