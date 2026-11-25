Con la presencia de la Presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, se llevó a cabo en Caracas el acto oficial de firma de dos actas de inicio y materialización de alianzas estratégicas orientadas a la recuperación del sistema eléctrico petrolero y a la rehabilitación y mantenimiento del Sistema Eléctrico Nacional (SEN).

Texto: Diario Vea

El primer documento fue suscrito por el presidente de Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA), Héctor Andrés Obregón, y el presidente ejecutivo (CEO global) de Siemens Energy, Christian Bruch, formalizando el inicio de las operaciones conjuntas para la recuperación del sistema eléctrico petrolero.

Delcy Rodríguez firma acuerdo Pdvsa-Siemens Energy para sistema eléctrico en campos petroleros

Seguidamente, Bruch y el ministro del Poder Popular para la Energía Eléctrica, Rolando Alcalá, suscribieron el acta de inicio y materialización de alianzas estratégicas entre el referido despacho ministerial y Siemens Energy, destinada a la rehabilitación y mantenimiento del SEN.

La jornada contó con el acompañamiento de autoridades del Ejecutivo nacional, entre quienes estuvieron presentes el vicepresidente sectorial de Obras Públicas y Servicios y ministro del Poder Popular de Obras Públicas, Juan José Ramírez; la ministra del Poder Popular de Hidrocarburos, Paula Henao; y el presidente de la Corporación Eléctrica Nacional, S.A. (Corpoelec), Juan Fernández.

La firma de estas actas será fundamental para el desarrollo del país trazado en el Plan Venezuela Renace, dijo la presidenta Delcy Rodríguez este miércoles 25 de noviembre. Hizo énfasis en que las metas que contempla el Plan Venezuela Renace dependen de la recuperación del Sistema Eléctrico Nacional, “y yo sé que lo vamos a lograr porque estamos trabajando para eso”.

“Este gran acuerdo con Siemens para el parque termoeléctrico, para las estaciones eléctricas, para Pdvsa va a ser fundamental en este proceso de crecimiento”, manifestó.

Recalcó al embajador alemán, Volker Pellet, que le alegra mucho que esa nación europea colabore en este proceso de crecimiento de Venezuela. De igual forma valoró el apoyo de esta nación durante las duras horas del doblete sísmico de junio. Agradeció al embajador alemán por sus esfuerzos para lograr este importante acuerdo. “Firma del acta de inicio y materialización de un empeño que hemos tenido como Gobierno. Le agradezco al embajador, quien hace dos años envió una comunicación diciendo: ‘trabajemos’. Y eso es lo que estamos haciendo hoy”.

Agradeció la presencia del presidente y CEO Global de Siemens Energy, Christian Bruch, y su delegación.

El bloqueo impidió avances

La mandataria nacional recordó este 25 de noviembre, que Siemens Energy tiene más de 70 años en el país. “Gran parte de nuestro parque termoeléctrico es Siemens, así que yo diría que es histórico la suscripción de estas actas de inicio, que lo que están diciendo, como lo destacó su presidente, es comenzar a trabajar ya”.

Resaltó que a través del diálogo diplomático, “Venezuela, Europa; Alemania, en este caso, podemos firmar a favor de nuestros países lo importante, lo relevante, que significan acuerdos de esta naturaleza donde ambos países se ven beneficiados”.

Recordó que el sistema eléctrico venezolano estuvo imposibilitado durante más de una década para poder acceder a piezas, partes, equipos. “En el caso preciso de Siemens Energy, no podíamos acceder por el tema de sanciones y hoy lo estamos haciendo posible. Hoy sabemos cuál es la pieza que debemos reemplazar. Por eso yo sé que esta acta de inicio va a ser muy rápida, porque tanto el Ministerio de Energía Eléctrica, Corpoelec como PDVSA saben exactamente qué es lo que debemos hacer y podemos hacerlo rápido”.

Comentó que le dijo a ambos equipos, los de Siemens y Pdvsa: “Ahora a ponernos a trabajar para recuperar el Sistema Eléctrico Nacional y recuperar también el Sistema de Autogeneración de Petróleos de Venezuela y todo lo relacionado a tener un mayor uso eficiente del gas en la industria de los hidrocarburos, que sea acorde con el ambiente, con la naturaleza. Siemens también va a ayudar en esa dirección”.

“Europa y Venezuela tienen todavía mucho futuro que construir, y este es un hito fundamental que es la recuperación del Sistema Eléctrico Nacional. Hemos firmado, hemos suscrito acta de inicio y materialización para que nos pongamos a trabajar”, manifestó al finalizar su intervención.

Siemens: Más de 70 años en Venezuela

En el acto intervino previamente el vicepresidente sectorial de Obras Públicas y Servicios, Juan José Ramírez, quien recordó que la empresa Siemens Energy tiene una historia en el país desde 1954, es decir, desde hace 72 años. “El 70% de nuestro parque de generación térmica corresponde a esta importante empresa Siemens, así como las subestaciones eléctricas, más de 50% que están instalados en el país, forma parte de este conglomerado que viene hoy una vez más a reforzar el desarrollo social, económico de nuestro país”.

Mencionó que la presidenta Delcy Rodríguez ha estado detrás de estos acuerdos, por lo que calificó el día como histórico para el país, “porque hemos alcanzado de una manera efectiva que este equipo de desarrollo tecnológico nos permita acceder a nuevas tecnologías para poder desarrollar nuestro Sistema Eléctrico Nacional y lograr la estabilización completa”.

Siemens augura buen futuro

Por su parte, el presidente y CEO Global de Siemens Energy, Christian Bruch, dijo, tras la firma de estas dos importantes actas, “este acuerdo es muy especial para nosotros para fortalecer el sistema energético en Venezuela, para ayudar a mejorar los sistemas de gasolina y del gas con Pdvsa y con Corpoelec”.

Dijo además que es una posibilidad para entender las prioridades en el país en materia tecnológica y de energía, lo que se traduce en más energía, más progreso. Auguró un futuro de éxito.