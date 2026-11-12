Exposición inmersiva “Soy loco por ti América” abrió sus puertas en el Celarg para celebrar la identidad latinoamericana (+Fotos)

Con una invitación al encuentro y a la celebración de la identidad latinoamericana, este miércoles 11 de noviembre fue inaugurada la exposición inmersiva “Soy loco por ti América” en el Centro de Estudios Latinoamericanos y del Caribe Rómulo Gallegos (Celarg).

Prensa MPPC

La muestra, instalada en la sala Rómulo Gallegos, tiene una duración de 10 minutos y puede apreciarse en grupos de 20 personas. La actividad forma parte de la programación conmemorativa del Congreso Anfictiónico de Panamá, hito fundacional del sueño de unión continental del Libertador Simón Bolívar.

El acto inaugural contó con la participación del presidente del Celarg, Raúl Cazal; la directora ejecutiva de la institución, Ana Cristina Bracho, y la curadora de la exposición, Mercedes Longobardi.

Cazal señaló que la muestra rinde homenaje a la historia y la cultura del continente americano. Asimismo, resaltó el uso de la tecnología en esta propuesta como una herramienta para comprender la historia y los aportes de figuras como Francisco de Miranda, Simón Bolívar, Simón Rodríguez y José Martí desde una mirada contemporánea.

“Esta es una gran historia inmersiva que nos permite entendernos como parte de ese sueño que es la unión de Latinoamérica y el Caribe”, señaló.

Por su parte, la curadora Mercedes Longobardi indicó que la exhibición convoca al encuentro, la formación identitaria y la celebración comunitaria. “Soy loco por ti América no es sólo el título de una muestra, es un abrazo profundo a lo que fuimos, somos y estamos llamados a ser”.

Longobardi destacó que esta propuesta artística resalta los lazos históricos y culturales que unen a los pueblos del continente. “Esta muestra inmersiva borra las fronteras geográficas y mentales que pretendieron alejarnos. Nos invita a transitar desde la mística y sabiduría ancestral de los pueblos originarios hasta la resistencia histórica de nuestro horizonte contemporáneo de soberanía cultural, cognitiva y tecnológica”.

Asimismo, indicó que la exhibición rinde tributo a la sensibilidad de creadores, pensadores e historiadores de la región, e invitó a los presentes a disfrutarla desde una perspectiva de reconocimiento al otro y respeto por la diversidad.

“Soy loco por ti América” cuenta, por parte del Celarg, con la documentación de Daniela Martínez, el apoyo logístico de Yennai Quintero, la guía docente de Sebastián Sánchez y la imagen gráfica a cargo de Vladimir Pérez.

El equipo técnico y creativo está integrado por Ángel Mendoza en la dirección técnica y creativa, Pablo Peña en la programación interactiva, Nelson Parra en el mapping y Yaherber Palma en la música, junto a José Méndez, José Gregorio Patiño y José Dionise a cargo del montaje.

La exposición estará abierta al público de martes a domingo en horario de 10:00 de la mañana a 4:00 de la tarde con entrada libre.