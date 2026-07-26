El bolero y la poesía resuenan en el campamento César Rengifo

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Jóvenes y adultos que permanecen en el campamento transitorio César Rengifo, en la parroquia Altagracia de Caracas, disfrutaron este domingo 26 de julio del recital “Renacemos cantando mientras sana el corazón”, que combinó la declamación de poemas con la interpretación de boleros.

Prensa MPPC (Texto: Dayana Martínez / Fotos: Gustavo Quintana)

Berenice del Moral, Nathaly Pérez, Leonel Ruiz, Luis Enrique González, Alexis Bolívar y Mireya Delgado unieron sus voces para cantar reconocidos temas como “Sabor a mí”, coreados por los asistentes a la presentación.

El programa también incluyó piezas de Conny Méndez y una décima del poeta Aldemar Gamboa, titulada precisamente “Mientras sana el corazón”.

“Desde nuestra potencialidad y nuestros talentos, vinimos a llevar un poco de tranquilidad y de esperanza en estos espacios que se han habilitado para recomponer el corazón de quienes sufrieron el pasado 24 de junio”, expresó Berenice del Moral.

La cantante también agradeció la posibilidad de contribuir a la Ruta de la Esperanza, iniciativa impulsada por instituciones del Gobierno Bolivariano, movimientos sociales y frentes juveniles. “Para nosotros es verdaderamente grato y maravilloso saber que podemos contar con estos espacios y entregar nuestra música y nuestro canto”, expresó.

Además del recital, en el campamento también se efectuó una jornada recreativa con cuentacuentos, juegos y cantos para niños y niñas.

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