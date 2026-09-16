Invitan a inauguración de la Cátedra Popular de Humorismo “Hermanos Nazoa” y cumpleaños de José Nicolás Agüero 🗓

Músicos, poetas, actrices, actores y artesanos invitan este jueves 17 de septiembre a la inauguración de la Cátedra Popular de Humorismo “Hermanos Nazoa”.

José Leonardo Riera

Tyburcio (Tybu)

Mc Khozer

Viani Márquez

Eduardo López “El Poeta del Morralito”

Zoraya Sanz

José Nicolás Agüero (Nicolasito)

Sid Marrero

Claret Vallés

Benjamín Guzmán

Hora y lugar:

Fecha: Jueves, 17 de septiembre de 2026

Jueves, 17 de septiembre de 2026 Hora: 4:00 p.m. a 6:00 p.m.

4:00 p.m. a 6:00 p.m. Lugar: Hayatí, Eje del Buen Vivir, Jardines del Museo de Ciencias, Bellas Artes, Caracas.

En el evento, estarán presentes destacadas y destacados exponentes del arte venezolano:

En el evento, se rendirá homenaje a un gigante de nuestra cultura: José Nicolás Agüero, “Nicolasito”. “¡Doble celebración! Recibimos a nuestro recién galardonado Premio Nacional de Cultura 2026 y Patrimonio Cultural Viviente, en el día de su cumpleaños”, señala la nota de prensa enviada a Alba Ciudad.

José Nicolás Agüero es un juguetero tradicional, papagayero mayor, restaurador de libros, Doctor Honoris Causa de la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez (Unesr) y “sobre todo, el eterno amigo de los niños”. Su labor creadora, que transforma materiales reciclados en alegría y conciencia ecológica, es un faro para Venezuela, por lo cual fue Homenajeado de la 3era Marcha de la Poesía de Caracas.

El evento contará con la magia y el canto del insigne cantautor Eduardo López, “El Poeta del Morralito”, quien nos acompaña como panelista invitado de honor.

​Con una dilatada trayectoria en la creación literaria y musical, la sensibilidad de Eduardo López toca fibras profundas como la solidaridad, la paz y la justicia. En sus historias, los personajes cobran vida entre animalitos, galaxias y mundos impregnados de metáforas cercanas a la ingenuidad de los niños, en una atmósfera de picaresco humor que abraza a los poderes creadores del pueblo. 🌟