Invitan a inauguración de la Cátedra Popular de Humorismo “Hermanos Nazoa” y cumpleaños de José Nicolás Agüero 🗓

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Ilustración generada con IA a partir de dos conocidas fotos de los hermanos Aníbal y Aquiles Nazoa.

Músicos, poetas, actrices, actores y artesanos invitan este jueves 17 de septiembre a la inauguración de la Cátedra Popular de Humorismo “Hermanos Nazoa”.


En el evento, estarán presentes destacadas y destacados exponentes del arte venezolano:

  • José Leonardo Riera
  • Tyburcio (Tybu)
  • Mc Khozer
  • Viani Márquez
  • Eduardo López “El Poeta del Morralito”
  • Zoraya Sanz
  • José Nicolás Agüero (Nicolasito)
  • Sid Marrero
  • Claret Vallés
  • Benjamín Guzmán

Hora y lugar:

  • Fecha: Jueves, 17 de septiembre de 2026
  • Hora: 4:00 p.m. a 6:00 p.m.
  • Lugar: Hayatí, Eje del Buen Vivir, Jardines del Museo de Ciencias, Bellas Artes, Caracas.

En el evento, se rendirá homenaje a un gigante de nuestra cultura: José Nicolás Agüero, “Nicolasito”. “¡Doble celebración! Recibimos a nuestro recién galardonado Premio Nacional de Cultura 2026 y Patrimonio Cultural Viviente, en el día de su cumpleaños”, señala la nota de prensa enviada a Alba Ciudad.

José Nicolás Agüero, “Nicolasito”. Foto: Red de Arte

José Nicolás Agüero es un juguetero tradicional, papagayero mayor, restaurador de libros, Doctor Honoris Causa de la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez (Unesr) y “sobre todo, el eterno amigo de los niños”. Su labor creadora, que transforma materiales reciclados en alegría y conciencia ecológica, es un faro para Venezuela, por lo cual fue Homenajeado de la 3era Marcha de la Poesía de Caracas.

El evento contará con la magia y el canto del insigne cantautor Eduardo López, “El Poeta del Morralito”, quien nos acompaña como panelista invitado de honor.

​Con una dilatada trayectoria en la creación literaria y musical, la sensibilidad de Eduardo López toca fibras profundas como la solidaridad, la paz y la justicia. En sus historias, los personajes cobran vida entre animalitos, galaxias y mundos impregnados de metáforas cercanas a la ingenuidad de los niños, en una atmósfera de picaresco humor que abraza a los poderes creadores del pueblo. 🌟

El jueves 17 de septiembre de 2026
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