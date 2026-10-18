Ministro de Comunas: Financiamiento a proyectos elegidos en la Consulta Nacional empezarán a llegar la próxima semana

El ministro del Poder Popular para las Comunas, Movimientos Sociales y Agricultura Urbana, Ángel Prado, calificó este domingo en la noche como «extraordinaria» la jornada de la Segunda Consulta Popular Nacional 2026 e indicó que se prevé que los financiamientos lleguen la próxima semana a las comunidades.

Texto: Últimas Noticias / Imágenes: Capturas de VTV

Durante un programa especial en Venezolana de Televisión (VTV), manifestó que ha sido «una extraordinaria jornada, un evento electoral muy importante. A esta hora aún hay personas votando; eso quiere decir que los vecinos y las vecinas, en familia, salieron a votar desde muy temprano a elegir su proyecto».

«Día de fiesta electoral en nuestro país. La presidenta Delcy ha convocado esta consulta popular y nuestro pueblo ha salido, ha respondido muy bien, han elegido sus proyectos. Se espera que la próxima semana ya empiecen a llegar los financiamientos y vamos a unir esta fiesta electoral con las fiestas decembrinas. Vamos a ejecutar proyectos en este último trimestre del año», afirmó.

Además, recordó que para esta jornada comicial se activaron 11.495 centros electorales, 12.769 mesas electorales, 5.418 circuitos comunales y más de 48.000 consejos comunales, «para una participación masiva de millones de hombres y mujeres, mucha juventud que hoy votaron para elegir sus proyectos, para enviarle un mensaje al mundo de que Venezuela, en unidad, defiende su democracia».

Previamente, el Consejo Nacional Electoral (CNE) extendió hasta las 7:00 pm el cierre de la Segunda Consulta Popular Nacional ante la alta afluencia de electores, asegurando que ha sido una «destacada participación ciudadana».

También resaltó que el proceso se ha llevado a cabo en total normalidad y que todos los centros de votación donde permanezcan electores en cola después de la referida hora seguirán abiertos hasta que ejerza su derecho la última persona.