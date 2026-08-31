María Ysabel Camacaro presenta su poemario ‘Presencialismo’ en el Maratón Literario Yaracuy 2026

El pasado sábado 29 de agosto, la Casa de la Diversidad Cultural de Nirgua se vistió de gala para albergar el bautizo del más reciente trabajo literario de la poeta María Ysabel Camacaro. La presentación de *Presencialismo Poemario: Ecos del silencio y leyendas oscuras de Nirgua* se enmarcó en la programación del Maratón Literario Yaracuy 2026, un evento que ha dinamizado la escena cultural de la entidad a lo largo de todo el mes .

Texto: Alba Ciudad (Jorge Pinillos) / Prensa Prensa Gabinete Estadal de Cultura del Estado Yaracuy / Fotos: Prensa Gabinete Estadal de Cultura del Estado Yaracuy

La obra, publicada bajo el sello de R&R Imagen e impresa en Barquisimeto en agosto de 2026, invita al lector a un viaje lírico de 76 poemas. Estructurado en seis capítulos—Leyendas oscuras de Nirgua, Suspenso en la oscuridad, Voces del Picacho, Misterios de agua y tierra, Sombras internas y La casona—el poemario se sumerge en la esencia misma de la tradición oral nirgueña. Con el silencio como elemento narrativo central, la autora transita desde relatos nocturnos y bucólicos hasta la evocadora atmósfera de las antiguas casonas, fusionando el misterio del terruño con la introspección más profunda .

El acto contó con la participación del coordinador de la Plataforma del Libro, la Lectura y el Pensamiento del Gabinete Ministerial para la Cultura en Yaracuy, Jairo Brijaldo, quien ofreció las palabras de presentación. Posteriormente, Camacaro compartió con los asistentes las claves de su proceso creativo, en un diálogo amenizado por la actriz local Carmen Teresa Fuentes. La velada literaria culminó con una presentación musical a cargo del cantor popular Rolando Sánchez, cerrando así una jornada que celebró la riqueza cultural y el talento poético de la región .