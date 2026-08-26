El legado poético de Marta Mendoza ilumina el Maratón Literario Yaracuy 2026

En el marco del Maratón Literario Yaracuy 2026, se presentó el poemario “Los poemas de mi maestra”, de la escritora Marta Mendoza, en un emotivo evento celebrado en la Biblioteca Pública Comunitaria de Higuerón, ubicada en la Comuna “Jorge Rodríguez” del municipio San Felipe. La actividad, que forma parte del “Plan Vacacional Esperanza, Juegos y Sonrisas”, reunió a niños, niñas y jóvenes de la comunidad en un espacio dedicado al fomento de la lectura y la valoración de la identidad nacional .

Texto: Alba Ciudad (Jorge Pinillos) / Prensa Gabinete Estadal de Cultura en Yaracuy – Prensa MPPC/ Fotos: Prensa Gabinete Estadal de Cultura en Yaracuy

La presentación del libro, editado por la Fundación Editorial El Perro y la Rana en Yaracuy, estuvo a cargo de Creliz Coronel Aliendo. El evento no solo destacó la obra de Mendoza, sino que también subrayó el compromiso del Instituto para la Cultura del Estado Yaracuy (ICEY) y la Red de Bibliotecas Públicas de la entidad por acercar la literatura a los más pequeños, en articulación con el Gabinete Estadal para la Cultura . Este tipo de iniciativas se inscriben en una política más amplia que busca consolidar espacios para el acceso al conocimiento y el sano esparcimiento durante las vacaciones, culminando con eventos como el Festival de la Voz Infantil Bibliotecaria .

La obra de Marta Mendoza, aunque poco documentada en fuentes abiertas, resuena con el espíritu de otras figuras literarias venezolanas como Beatriz Mendoza Sagarzazu, quien también fue publicada por El Perro y la Rana y dedicó su carrera a la poesía infantil y la docencia . Este contexto resalta la importancia de preservar y difundir el legado de las maestras-escritoras que, a lo largo de la historia, han contribuido a la formación de generaciones enteras, no solo en Venezuela sino en toda América Latina, tal como lo evidencia la trayectoria de la educadora y poeta boliviana Martha Mendoza Loza, una figura homónima pero de una profunda vocación por la enseñanza y la defensa de los derechos de la niñez .

El Maratón Literario Yaracuy 2026, con la presentación de “Los poemas de mi maestra”, se consolida así como un espacio vital para la promoción de la cultura y la lectura, reafirmando el poder transformador de la poesía y el conocimiento en las comunidades.