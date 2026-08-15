Obras de escritores cubanos editadas por Monte Ávila fueron presentadas en la Feria del Libro de La Habana

Obras poéticas de Nancy Morejón, Nicolás Guillén y Miguel Barnet, publicadas por Monte Ávila Editores Latinoamericana, fueron presentadas este viernes 14 de agosto en la sala Alejandro Carpentier de la 34.ª Feria Internacional del Libro de La Habana (FILH), con sede en la Estación Cultural de Línea. Entre letras, ambos países celebraron la hermandad en el campo literario y la reafirmación de avanzar en la consolidación de la identidad latinoamericana y caribeña.

Prensa MPPC (Texto: Prensa Cenal / Fotos: Elina Tineo)

Se trata de antologías con lo más relevante de los versos de los liristas mencionados, como “Pájara de cristal, fósforo y aire”, de Morejón; “Palabras en el trópico”, de Nicolás Guillén; y “El poeta en la isla”, de Barnet. La presentación de esos títulos estuvo a cargo de la coordinadora editorial de Monte Ávila Editores, Gladys Ortega.

La jornada de presentaciones contó con la participación del embajador de Venezuela en Cuba, Orlando Miguel Maneiro Gaspar; la cónsul general, Vivian Alvarado; y la viceministra de Fomento para la Economía Cultural y coordinadora de la Plataforma del Libro y la Lectura del Ministerio del Poder Popular para la Cultura (MPPC), Rosario Soto, quien encabeza la delegación venezolana presente en la feria.

Voces emblemáticas

Durante la presentación del libro de Morejón, Ortega destacó que sus páginas evidencian el verdadero significado de lo que es humana y hermosamente trascendental, lo que la distingue como una de las más leídas de Latinoamérica y el Caribe. Ella es pájara de cristal, de fósforo, de aires, como la describiera Roberto Fernández Retamar en los versos que le dedicó, recordó Ortega.

Otros títulos de autores cubanos que Ortega también destacó como novedades editoriales de Monte Ávila son “Palabras en el trópico”, de Nicolás Guillén, y “El poeta de la isla”, de Miguel Barnet. “Son obras que engalanan nuestra colección”, resaltó.

Respecto a la antología “Palabras en el trópico”, la coordinadora editorial de Monte Ávila resaltó que Nicolás Guillén es la voz más emblemática de Cuba y uno de los pilares de la literatura afrocaribeña del siglo XX. Su obra fusiona el lenguaje popular con el verso culto, dando vida a una poesía que canta al pueblo, denuncia la injusticia y celebra las raíces africanas de América Latina.

Por otra parte, en la antología “El poeta en la isla” el lector puede acompañar a Miguel Barnet, Premio Nacional de Literatura (1994), en lo que ha sido parte de su andadura: “En la palabra/ y en el músculo, somos”. De este autor fue presentada igualmente su novela testimonial “Biografía de un cimarrón”.

Otras novedades

También fue presentado el libro del autor cubano Jorge Ángel Hernández titulado “Madres de agua”, publicado bajo el sello del Fondo Editorial de Fundarte, institución cultural adscrita a la Alcaldía de Caracas y que llega a la FILH como una de las novedades editoriales que exhibe Venezuela. En este libro, Hernández utiliza la aventura como un canto épico a favor de la preservación del planeta y sus recursos naturales y hace un llamado a la bondad y al mejoramiento humano, como lo más importante de la especie.

También del Fondo Editorial de Fundarte se presentó “Canción de la piedra”, antología de la poeta venezolana Esmeralda Torres, galardonada con el Premio Casa de las Américas, mención Poesía (2025), por su obra “Cuerpo quebrado lumbre”, y también con el Premio Internacional de Poesía Ciudad de Mérida, México (2023), por su libro “Mudar la casa”. Torres se erige como una voz indispensable en la poesía contemporánea latinoamericana y venezolana.

A este ciclo de presentaciones se sumó el libro “Los Sun Sun Verdi” (Tristal, 2022) del escritor venezolano Carlos Angulo, quien con esta publicación decide ir al mundo interior, tan infinito como el Cosmos que nos creó.

La FILH Cuba culmina este 16 de agosto. Sus actividades se desarrollan bajo el lema “Leer es crecer”, en el marco del centenario del natalicio del Comandante en Jefe Fidel Castro.