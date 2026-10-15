Instalaron mesas técnicas con estudiantes y especialistas en la Unearte

Este jueves fueron conformadas e instaladas las mesas técnicas de la Universidad Nacional Experimental de las Artes (Unearte), con la participación del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, autoridades universitarias, especialistas y voceros estudiantiles.

Prensa MPPC (Texto: Dayana Martínez / Fotos: Nathael Ramírez)

Las mesas, organizadas en las áreas de infraestructura, tecnología y control de estudios, tienen como propósito evaluar las dificultades existentes y construir respuestas conjuntas en beneficio de la comunidad universitaria.

En materia de infraestructura, la jornada comenzó con una revisión de la Multiteca de la Unearte, espacio que resguarda materiales vinculados con el teatro, la danza, la investigación y otros procesos académicos y artísticos desarrollados por estudiantes, docentes y egresados de la institución.

Durante el encuentro se planteó la necesidad de optimizar ese espacio, de cara a la investigación, la formación, el encuentro académico y la consulta de documentos históricos.

En la mesa de tecnología, el objetivo es verificar las dificultades que presentan los usuarios dentro del sistema informático de la universidad y precisar las posibles soluciones.

Si bien la plataforma tecnológica y parte del equipamiento requiere modernización, se constató que el sistema continúa operativo y cuenta con las condiciones técnicas necesarias para procesar notas pendientes y respaldar las cargas académicas requeridas, mientras se proyecta una actualización tecnológica integral.

En el área de control de estudios se acordó realizar otra reunión con la instancia responsable y las autoridades académicas correspondientes, con el propósito de conciliar criterios y revisar caso por caso.

Las vocerías estudiantiles participaron activamente en cada una de las mesas, junto con especialistas en las áreas tecnológicas, de registro y control académico, bibliotecología y archivología, representantes del Ministerio del Poder Popular para la Cultura y autoridades de la Unearte, quienes ofrecieron acompañamiento y orientación para avanzar en las propuestas planteadas.

En las tres áreas, se acordó construir formalmente la propuesta, sistematizarla y presentarla ante las instancias correspondientes, tomando en cuenta los reglamentos vigentes sobre el uso y la administración de las instalaciones universitarias.

La instalación de estas mesas representa un esfuerzo articulado para fortalecer las condiciones de estudio, investigación y creación artística en la Unearte.