Realizarán V Encuentro de Investigación en Feminismos y Encuentro de Mujeres Creadoras

Del 16 al 18 de noviembre, Caracas y seis estados del país serán sede del V Encuentro de Investigación en Feminismos, Estudios de las Mujeres y de Género. Por primera vez en su historia, este evento académico —organizado por el Centro de Estudios de la Mujer de la UCV (CEM-UCV)— se realizará de forma híbrida y descentralizada, permitiendo la participación simultánea desde Carabobo, Falcón, Lara, Táchira, Mérida y Monagas.

Texto: Nota de prensa

Bajo el lema “Interseccionalidad para la inclusión”, el encuentro convoca a investigadoras, docentes, activistas y organizaciones sociales para dialogar sobre la realidad multidimensional que enfrentamos como sociedad. Un eje central de esta edición será la respuesta feminista ante la tragedia del sismo del 24J, abordando la organización de los cuidados, la ayuda humanitaria y el impacto del estrés postraumático.

La grilla académica contará con más de 220 ponencias distribuidas en 19 ejes temáticos, que incluyen: autonomía económica, salud colectiva, derechos sexuales y reproductivos, ciberfeminismos, afrovenezolanidad, arte y literatura, entre otros.

Encuentro de Mujeres Creadoras

El martes 17 de noviembre, en el pasillo de la Facultad de Humanidades (adyacencias a la Sala Mariano Picón Salas), se llevará a cabo una expoventa de alta calidad. Artistas, artesanas, orfebres, apicultoras y muñequeras exhibirán sus piezas y ofrecerán muestras y conversatorios sobre su labor.

¿Cómo participar?

Para acceder a la programación completa, horarios y enlaces de transmisión de foros y simposios, los interesados pueden consultar:

Página web del encuentro: mi-web2023.my.canva.site/encuentro-cem-ucv-2026

Redes sociales, Instagram: @cem_ucv e Instagram: @avesaong