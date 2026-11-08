Círculo de lectura feminista Una Habitación Propia (UHP) festeja su aniversario con talleres y conversatorios 🗓

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Foto referencial – redes sociales

Una Habitación Propia (UHP), círculo de lectura feminista fundado por la autora venezolana Indira Carpio Olivo, celebra su tercer aniversario con una programación que resalta la creación de escritoras en América Latina.

  

Texto: Nota de prensa 

Esta iniciativa ha permitido a sus integrantes leer cerca de 30 obras de la literatura contemporánea, así como desarrollar sus propias producciones, en un espacio dedicado a la formación, el ingenio y el apoyo mutuo.

La programación se extiende del 6 al 18 de noviembre y contempla actividades que fusionan literatura, trabajo manual, movimiento y autoconocimiento. El programa previsto incluye talleres, charlas y conversatorios con destacadas figuras del ámbito artístico y literario nacional e internacional, bajo las modalidades presencial y virtual.

Programación

  • Viernes 6/11 | Hora: 1:30 PM | Lugar: MAC Armando Reverón, Ccs
    Taller presencial “HILAR LA PALABRA”. (Máx: 12 participantes)
    Facilitado por la artista textil y bailarina Melibai Ocanto
  • Sábado 7/11 | Hora: de 9:30 AM a 12:00 M | Lugar: Centro Cultural Parque Central
    Taller de poética presencial “ALMAR LA PALABRA”. (Máx: 20 participantes)
    Facilitado por la actriz, bailarina y directora de teatro Marcela Lunar
  • Lunes 9/11 | Hora: 6:00 PM | ONLINE
    Conversatorio “MARÍA LIONZA, SÍMBOLO DE UNA MUJER EMPODERADA”
    Facilitado por la poeta y profesora universitaria Wafi Salih
  • Martes 10/11 | Hora 5:00 PM | ONLINE
    Conversatorio sobre poesía y traducción: “LA CASA DE LA LENGUA”
    Facilitado por la poeta y traductora Cristina Gálvez Martos
  • Miércoles 11/11 | Hora: 6:00 PM | ONLINE
    Taller de edición narrativa: “ESCRIBIR CON FUEGO, EDITAR CON AGUA”
    Facilitado por la narradora y editora puertorriqueña Yahmái Flores
  • Viernes 13/11 | Hora: 3:00 PM | Lugar: MAC Armando Reverón y adyacencias
    Taller de poesía gráfica: “POESÍA DE PARED”. (Máx: 15 participantes)
    Facilitado por la diseñadora y poeta Deisa Tremarias
  • Lunes 16/11 | Hora: 6:00 PM | ONLINE
    Conversatorio sobre “NOVELA Y CUENTO”
    Facilitado por la novelista y cuentista venezolana Laura Antillano
  • Martes 17/11 | Hora: 6: PM | ONLINE
    Conversatorio “IDA GRAMCKO. POEMAS DE UNA PSICÓTICA”
    Facilitado por la poeta, traductora y profesora universitaria Belén Ojeda
  • Miércoles 18/11 | Hora: 6:00 PM | ONLINE
    Taller de narrativa “LA PALABRA SÚBITA”
    Facilitado por la cuentista Carla Padua
  • Jueves 19/11 | 6:00 PM | ONLINE
    Conversatorio “LYDDA EN ESTADO INTERESANTE”
    Facilitadora: poeta y profesora de literatura María Alejandra Rendón

Todas las actividades son gratuitas, algunas cuentan con un aforo limitado. Inscríbete a través del correo: circulouhp@gmail.com. Envía tus datos personales (nombre, apellido, número de contacto en WhatsApp) y el taller o los talleres en los que deseas participar.

UHP reafirma su papel como iniciativa en el ámbito literario feminista, e insiste en la creación de un espacio en el que la palabra escrita se traduce en el empoderamiento colectivo.

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