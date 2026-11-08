Círculo de lectura feminista Una Habitación Propia (UHP) festeja su aniversario con talleres y conversatorios 🗓

Una Habitación Propia (UHP), círculo de lectura feminista fundado por la autora venezolana Indira Carpio Olivo, celebra su tercer aniversario con una programación que resalta la creación de escritoras en América Latina.

Texto: Nota de prensa

Esta iniciativa ha permitido a sus integrantes leer cerca de 30 obras de la literatura contemporánea, así como desarrollar sus propias producciones, en un espacio dedicado a la formación, el ingenio y el apoyo mutuo.

La programación se extiende del 6 al 18 de noviembre y contempla actividades que fusionan literatura, trabajo manual, movimiento y autoconocimiento. El programa previsto incluye talleres, charlas y conversatorios con destacadas figuras del ámbito artístico y literario nacional e internacional, bajo las modalidades presencial y virtual.

Programación

Viernes 6/11 | Hora: 1:30 PM | Lugar: MAC Armando Reverón, Ccs

Taller presencial “HILAR LA PALABRA”. (Máx: 12 participantes)

Facilitado por la artista textil y bailarina Melibai Ocanto

Facilitado por la artista textil y bailarina Melibai Ocanto Sábado 7/11 | Hora: de 9:30 AM a 12:00 M | Lugar: Centro Cultural Parque Central

Taller de poética presencial “ALMAR LA PALABRA”. (Máx: 20 participantes)

Facilitado por la actriz, bailarina y directora de teatro Marcela Lunar

Facilitado por la actriz, bailarina y directora de teatro Marcela Lunar Lunes 9/11 | Hora: 6:00 PM | ONLINE

Conversatorio “MARÍA LIONZA, SÍMBOLO DE UNA MUJER EMPODERADA”

Facilitado por la poeta y profesora universitaria Wafi Salih

Facilitado por la poeta y profesora universitaria Wafi Salih Martes 10/11 | Hora 5:00 PM | ONLINE

Conversatorio sobre poesía y traducción: “LA CASA DE LA LENGUA”

Facilitado por la poeta y traductora Cristina Gálvez Martos

Facilitado por la poeta y traductora Cristina Gálvez Martos Miércoles 11/11 | Hora: 6:00 PM | ONLINE

Taller de edición narrativa: “ESCRIBIR CON FUEGO, EDITAR CON AGUA”

Facilitado por la narradora y editora puertorriqueña Yahmái Flores

Viernes 13/11 | Hora: 3:00 PM | Lugar: MAC Armando Reverón y adyacencias

Taller de poesía gráfica: “POESÍA DE PARED”. (Máx: 15 participantes)

Facilitado por la diseñadora y poeta Deisa Tremarias

Lunes 16/11 | Hora: 6:00 PM | ONLINE

Conversatorio sobre “NOVELA Y CUENTO”

Facilitado por la novelista y cuentista venezolana Laura Antillano

Martes 17/11 | Hora: 6: PM | ONLINE

Conversatorio “IDA GRAMCKO. POEMAS DE UNA PSICÓTICA”

Facilitado por la poeta, traductora y profesora universitaria Belén Ojeda

Miércoles 18/11 | Hora: 6:00 PM | ONLINE

Taller de narrativa “LA PALABRA SÚBITA”

Facilitado por la cuentista Carla Padua

Jueves 19/11 | 6:00 PM | ONLINE

Conversatorio “LYDDA EN ESTADO INTERESANTE”

Facilitadora: poeta y profesora de literatura María Alejandra Rendón

Todas las actividades son gratuitas, algunas cuentan con un aforo limitado. Inscríbete a través del correo: circulouhp@gmail.com . Envía tus datos personales (nombre, apellido, número de contacto en WhatsApp) y el taller o los talleres en los que deseas participar.

UHP reafirma su papel como iniciativa en el ámbito literario feminista, e insiste en la creación de un espacio en el que la palabra escrita se traduce en el empoderamiento colectivo.