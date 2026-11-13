Presentan en la Filven 2026 el libro “Mujeres que sostienen la vida”

En el marco de la 22.ª Feria Internacional del Libro de Venezuela (Filven) 2026, que se celebra en la Galería de Arte Nacional (GAN) y la plaza de la Juventud, este viernes en la Sala Rusia se presentó y bautizó el libro “Mujeres que sostienen la vida: sujetas de desarrollo, trabajo invisible y el camino hacia la corresponsabilidad en Venezuela”.

Texto y foto: Prensa MPPC

La actividad estuvo a cargo de María Figueredo, directora del Centro de Estudios Sociales y Culturales de la Universidad Bolivariana de Venezuela (CESyC – UBV), quien compartió parte de la producción científica de esta institución.

Durante el encuentro también se presentaron los números 11 y 12 de la revista “Umbral Socialista”, que reúne investigaciones de especialistas y doctorandos de distintas universidades del país.

Figueredo destacó que el libro es producto de una investigación desarrollada por el Núcleo de Investigación en Gestión Educativa Local (Nigel).

Señaló que el estudio reivindica el papel de las mujeres en la vida y la economía. También resaltó que la investigación fue realizada por un equipo integrado por hombres, un hecho que ha generado polémica en los espacios donde se han compartido sus resultados.

Gilberto González, coautor de la publicación, expresó su satisfacción por presentar una investigación elaborada “con mucho cariño y responsabilidad”. Explicó que el trabajo combina el análisis teórico con el estudio de las políticas públicas de género impulsadas en el país, desde los primeros programas hasta iniciativas como la Gran Misión Venezuela Mujer.

La investigación examinó el papel de las mujeres en sus comunidades mediante una encuesta semiestructurada aplicada en 226 consejos comunales de la región central, Guárico y Miranda, así como en Caracas, Aragua y Carabobo. Entre sus hallazgos, identificó que las tareas de cuidado recaen históricamente en las mujeres y que ellas tienen una participación destacada en la organización comunal y política.

Según los resultados, la participación femenina en las comunidades estudiadas alcanzó aproximadamente el 67 % y, en algunos sectores rurales, podría llegar hasta el 80 %. El estudio también reveló que el 71 % de las mujeres encuestadas trabaja en la economía informal.

González señaló que estas responsabilidades requieren tiempo y esfuerzo que, en muchos casos, no reciben remuneración ni reconocimiento. Al respecto, recordó que el artículo 88 de la Constitución reconoce el valor del trabajo del hogar, mientras que el artículo 326 establece el principio de corresponsabilidad.

Al cierre de la actividad, Figueredo manifestó su orgullo por participar en la Filven y expresó: “Leer es renacer; por ello, ese renacer permanente que ha demandado nuestro país durante todo este año es fe y esperanza, es mantener la vida”.