Encienden Llama Violeta en Coro para honrar lucha contra violencia de género

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En el centro histórico de Coro, estado Falcón; se efectuó el encendido de la Llama Violeta como símbolo de lucha para erradicar la violencia en contra de la mujer, bajo el eslogan Venezuela Violeta, No a la Violencia.

  

Texto: VTV

La actividad reunió a mujeres integrantes de organismos de seguridad, instituciones de justicia, Poderes Públicos, del Poder Popular, así como de diversas instituciones, junto a autoridades regionales.

Por su parte, la coordinadora regional de la Defensa Pública en el estado Falcón, María Madriz, señaló que la Llama Violeta recorre todo el territorio nacional y constituye “un grito de las mujeres que superan la violencia, de las que no permiten que llegue la violencia a sus hogares”.  Añadió que el Estado venezolano, desde la Defensa Pública, garantiza la defensa y el debido proceso.

En la actividad también intervino Erika Méndez, de la Comuna Socialista Carubarigua, quien afirmó que el No a la violencia debe mantenerse durante todo el año, y exhortó a que desde los Consejos Comunales y de los comités de mujeres e igualdad de género se acompañe a cada fémina en su hogar para que no se sienta sola.

“Nosotras somos muchas y el tema de la violencia debe erradicarse a todo nivel, ni una más”, expresó Méndez.

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