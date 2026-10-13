Con homenaje a Simón Díaz y pregón navideño, la Gran Misión Viva Venezuela y El Sistema unen agendas

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Foto tomada de Últimas Noticias / Mejorada con IA

El pasado lunes se llevó a cabo una reunión de trabajo en la sede de la Gran Misión Viva Venezuela Mi Patria Querida, ubicada en el Cuartel San Carlos, entre los equipos de la Gran Misión Viva Venezuela Mi Patria Querida, representantes del Ministerio del Poder Popular para la Cultura y de El Sistema Nacional de Orquestas de Venezuela, con el objetivo de acordar una agenda de acciones conjuntas en el marco de la nueva edición del Vive El Sistema Fest y el inicio de la temporada navideña.

Texto: Últimas Noticias

La iniciativa atiende a una instrucción directa de la presidenta de la República, Delcy Rodríguez, para rendir tributo a la familia venezolana y en especial a las víctimas del terremoto ocurrido el pasado 24 de junio.

Tarek William Saab, jefe de la Gran Misión Viva Venezuela Mi Patria Querida, acompañado del equipo promotor, resaltó la trascendencia de la alianza entre las tres instituciones e informó que «se programaron las primeras dos actividades centrales proyectadas para el mes de octubre: Un concierto entre El Sistema y la Gran Misión en el Teatro Municipal de La Guaira para dar inicio al ciclo de actividades y un gran homenaje a Simón Díaz en tributo a este reconocido cantautor y patrimonio de la cultura nacional, que se realizará a finales de mes en Caracas», expresó.

Adicionalmente, Saab adelantó que la programación contemplará, entre otras actividades: un pregón navideño y priorizará el despliegue en los estados que registraron mayores afectaciones por el sismo, entre los que mencionó a La Guaira, Distrito Capital, Miranda, Carabobo y Aragua.

Esta articulación combinará las tradiciones populares venezolanas, la excelencia de la música orquestal y el apoyo solidario al pueblo venezolano.

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