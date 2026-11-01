Serie de conciertos “Venezuela, Esperanza que Renace” llegó a Los Teques

Este sábado, el Teatro Emma Soler de Los Teques fue escenario del concierto “Venezuela Esperanza que Renace”, una destacada presentación cultural organizada conjuntamente por la Gran Misión Viva Venezuela Mi Patria Querida, el Sistema Nacional de Orquestas, el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, la Gobernación del estado Miranda y la Alcaldía del municipio Guaicaipuro.

Texto: Últimas Noticias

“Estamos acá de manera unida para siempre a nivel cultural todo el equipo de la Gran Misión Viva Venezuela Mi Patria Querida con el Sistema Nacional de Orquestas, para seguir una orientación que nos dio la presidenta Delcy Rodríguez, de honrar con el arte y la cultura musical a las víctimas del doble terremoto ocurrido el 24 de junio”, expresó el jefe de la Gran Misión Viva Venezuela, Tarek William Saab.

La emotiva gala musical contó con las actuaciones magistrales de la Agrupación Ngoma, procedente de Tacarigua, y de la Orquesta Regional de los Altos Mirandinos.

“La música, el canto, el arte, la cultura nacional, elevan la moral y entregan espiritualmente una nueva esperanza y por eso se llama este ciclo así: Una nación, una música, una nueva esperanza”, enfatizó Saab.

Asimismo, el también poeta precisó que esta presentación coincidió con la conmemoración del natalicio del cantautor Alí Primera, una de las referencias más emblemáticas de la música popular y contestataria de América Latina.

El ciclo de conciertos “Venezuela: Esperanza que Renace” continuará su itinerario el próximo sábado en el estado Aragua, donde ofrecerá un nuevo tributo a la venezolanidad que fusiona la música popular con la académica, para posteriormente trasladarse a los estados Carabobo, Falcón y Yaracuy.

Honrar a las víctimas de los terremotos

Tarek William Saab señaló que el propósito es honrar a las víctimas del doblete sísmico.

“La música está comprobado, el canto, el arte, la cultura elevan la moral y entregan una nueva esperanza, y por eso se llama esto así: Venezuela Renace. Las actividades que hemos realizado han sido altamente positivas en esos sitios y en nuestro pueblo hemos visto la presentación de grupos musicales de esta región, en el caso de la Gran Misión Vida Venezuela, el grupo Enoma, que viene de Táchira, en el caso del Sistema Nacional de Orquestas, es la música llanera. Esa sinergia nos está dando grandes resultados y va a generar un camino a seguir a partir de esta etapa donde la ciudadana presidenta tuvo esa visión cuando se inauguró la Universidad de la Música, para darle arte, canción, música, esperanza y fe a nuestro pueblo”, precisó.