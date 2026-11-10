El maestro Diego Matheuz es el nuevo director principal del Teatro Massimo de Palermo

Con el talento que ha caracterizado su camino musical, el maestro Diego Matheuz asume como director principal del destacado Teatro Massimo de Palermo, Italia. Por primera vez en la historia, el nombramiento surge de una propuesta directa de los músicos de la orquesta del teatro.



Texto: Prensa El Sistema

Tras haber tocado bajo su dirección durante la temporada de verano, los músicos de la orquesta, entusiasmados por sus cualidades artísticas y humanas, dirigieron una carta al intendente Marco Betta en la que expresaban su reconocimiento y señalaban a Matheuz como una figura de referencia para el futuro de la agrupación.

Considerando el valor de esta muestra de estima, el intendente, de común acuerdo con el director artístico, el maestro Alvise Casellati, comenzó las evaluaciones artísticas e institucionales necesarias, e informó a los órganos de gobierno de la Fundación, proceso que llevó a la designación oficial de Matheuz como director principal de la orquesta.

“Me llena de alegría asumir esta gran responsabilidad como director principal del Teatro Massimo de Palermo. Que este nombramiento haya nacido de la iniciativa de la propia orquesta lo hace aún más especial para mí. Agradezco profundamente a sus músicos la confianza que han depositado en mí”.

El maestro recordó sus primeras visitas al Teatro Massimo, cuando en 2011, durante una gira con la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela, dirigió en este recinto. “Es imposible no sentirse conmovido por la belleza, la historia y el significado de este lugar, uno de los teatros más emblemáticos del mundo”.

Considera que el trabajo junto a la orquesta y el coro el verano pasado le permitió desarrollar una relación muy bonita en lo musical y humano, la cual espera que siga creciendo. “Quiero expresar a los músicos de la orquesta y a los integrantes del coro mi agradecimiento por su entrega y por la cercanía con la que me recibieron”, señaló Matheuz al enterarse de su nombramiento.

Ilusionado por el camino que recorrerá en este gran reto profesional, Diego Matheuz espera el comienzo de los ensayos para el Concierto de Año Nuevo. “Será mi primera ocasión al frente de la orquesta y el coro como director principal”.

El pupilo de Claudio Abbado

Nacido en Barquisimeto, Venezuela, Diego Matheuz es una de las batutas más interesantes de su generación y encarna los valores humanos y sociales de El Sistema, fundado por José Antonio Abreu. Formado musicalmente como violinista en la Orquesta Sinfónica Juvenil Simón Bolívar, Matheuz vivió un momento decisivo en su trayectoria artística cuando Claudio Abbado, durante un ensayo en Sevilla, le cedió la batuta para dirigir parte de la Sinfonía Nº 4 de Piotr Ilich Tchaikovski. Desde entonces, Abbado lo acogió como un hijo artístico y un valioso asistente, y moldeó su sensibilidad musical hasta llevarlo a los más importantes círculos del panorama de la música académica internacional a través de su colaboración con la Orchestra Mozart de Bolonia.

Matheuz ha conquistado los escenarios más prestigiosos del mundo. Con tan solo veintiséis años fue nombrado director principal del Teatro La Fenice de Venecia. Posteriormente, desempeñó cargos destacados: principal director invitado de la Orquesta Sinfónica de Melbourne y, desde 2022, el de director principal de la Seiji Ozawa Music Academy de Japón, convirtiéndose en el primero en ocupar ese puesto en la historia de la prestigiosa institución.